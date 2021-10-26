فاتسكه يغازل «رابطة البوندسليجا»



دوسلدورف (د ب أ)

لم يستبعد هانز يواخيم فاتسكه رئيس المكتب التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند، إمكانية تولي منصب رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، والذي بات شاغراً.

وقال بيتر بيترز الذي يتولى أيضاً رئاسة اتحاد الكرة الألماني بشكل مؤقت، مؤخراً إنه سيتنحى عن منصبه، وأن فاتسكه هو المرشح الأبرز لخلافته.

وقال فاتسكه لمدونة "أو أم آر" اليوم الثلاثاء: إذا كان هناك أحد داخل رابطة الدوري الألماني يعتقد بوجود دور لي هناك، وإذا كان هناك منصب شاغر، وهو ما يبدو عليه الأمر حالياً، لن أرفض الأمر.

وتستعد دوناتا هوبفن لأن تصبح أول سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الألماني في 2022، خلفاً لكريستيان شيفيرت.

وأكد فاتسكه أنه لا يطمح في رئاسة اتحاد الكرة الألماني العام المقبل، حيث أن ذلك سيعني ضرورة رحيله عن بروسيا دورتموند بعد أن تواجد مع النادي منذ 2005.