أكد ثقته في نجاح «إكسبو».. أوين: أحلم بلقب «دبي للخيول»

مراد المصري (دبي)

عبر النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الحاصل على الكرة الذهبية عام 2001، ونجم ليفربول وريال مدريد وعدة أندية بارزة خلال مسيرته، عن تطلعه لنجاح «إكسبو 2020 دبي»، وقال: إنه حدث هائل يمتد لفترة طويلة، سأقوم بزيارته بالتأكيد رفقة عائلتي خلال رحلتي المقبلة، حيث إنني دائم التردد ولديّ مشاريعي الرياضية هنا، «إكسبو» حدث لا يمكن تفويته، ومن خلال خبرتي بدبي فإنه سيحقق نجاحاً باهراً أيضاً.

وجاء حديث أوين الذي وجد في مجلس دبي الرياضي رفقة نجم إيرلندا السابق روبي كين، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وقال أوين: دبي مدينة تتوسع دائماً، وفي كل مرة أعود أجد فيها أحداثاً جديدة وخاصة من نوعها، والرياضة تنال اهتماماً كبيراً للغاية، هناك أحداث بارزة في الجولف والكريكيت مع نمو هذه الرياضات هنا، إلى جانب العديد من الألعاب الأخرى.

وحول شغفه بالخيول ومشاركته سابقاً في كأس دبي العالمي للخيول، قال: الفوز بالسباق الرئيسي حلم أتمنى تحقيقه، حالياً أواصل شغفي في هذا المجال وأحاول جذب لاعبي كرة القدم لها، أمتلك في مزرعتي خيولاً للمدرب أليكس فيرجسون ولحوالي 6 من لاعبي ليفربول. واعتبر أوين أن نجاح المصري محمد صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي، يؤكد أنه لا يوجد كتيب للنجاح في كرة القدم سوى الاجتهاد والتدريب، وأن أي لاعب بإمكانه النجاح من أي بلد طالما لديه الموهبة والطموح والشغف والعمل الجاد.

من جانبه، عبر روبي كين، عن سعادته بالوجود في دبي، المدينة الساحرة، وأنه يسعى لقضاء أفضل الأوقات فيها والاستفادة من باقة الفعاليات المتوافرة هنا. وعبر كين عن إعجابه بما يقدمه محمد صلاح في الوقت الحالي، معتبراً أنه أفضل لاعب في العالم حالياً. وقال: الطريقة التي يلعب بها، والأهداف التي يسجلها لو سجلها لاعب آخر مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو لتحدث العالم عنها لوقت طويل للغاية.