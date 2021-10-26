ضمن باقة «إكسبو».. دبي تحتضن سباق المركبات الخفيفة

دبي (الاتحاد)

ستكون الإمارات على موعد مع سباق «ريد بُل سايد باي سايد» للمركبات الخفيفة الوزن (SxS )، الذي يقام الجمعة المقبل في حلبة «أم إكس رايد» في دبي، ويرتكز الحدث على خوض منافساتٍ على الحلبة بهذه الفئة من العربات الخفيفة والصحراوية على مسارٍ يجمع بين المنعطفات والمطبّات التي يتوجَّب على المتسابقين تخطّيها.

وتنظّم «أم إكس رايد دبي» سباق «ريد بُل سايد باي سايد» بالشراكة مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، كحدث تنافسي مفتوح لمشاركة سائقي المركبات الخفيفة الوزن، ويأتي الحدث ليكون من ضمن باقة الفعاليات الرياضية التي تزخر بها دبي خلال الوقت الحالي، بالتزامن مع استضافة المعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي».

وتنطلق البطولة بجولة تصفيات خاضعة للتوقيت يتأهل على إثرها أصحاب أفضل الأزمنة إلى المرحلة الإقصائية التالية، في هذه الجولة يتنافس أربعة متأهلين في سباق ضد الساعة، ينتقل على إثره من يعبر خط النهاية محققاً الزمن الأسرع إلى المرحلة التالية، وهكذا دواليك إلى أن تنتهي المنافسات الحماسيّة مع الإعلان عن فائز وحيد.

ويجب على المتنافسين قبل خوض السباق الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، فيما سيتم السماح للجماهير بحضور المنافسات في موقع الحدث وفق القيود والإجراءات الصحية.

ويسمح لعدد محدّد من المركبات بخوض سباق «ريد بُل سايد باي سايد» في الإمارات العربية المتحدة للعام 2021، وهي تتضمّن العربات الخفيفة من المجموعة تي 3، والعربات الخفيفة من المجموعة تي4؛ العربات الصحراوية كروس-كانتري، مركبة «برودكشن يو تي في»، ومركبة «برودكشن توربو يو تي في»، ويمكن لكل مركبة مشاركة أن تكون خلفية الدفع أو رباعية الدفع.

وسيكون بطل سباق «ريد بُل سايد باي سايد» الفائز في السباق النهائي، والذي يشمل الفائزين في كل من الفئات (تي3/ تي4/ برودكشن/ توربو).