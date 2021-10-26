دروس «كريكيت» مجانية لضيوف «إكسبو»

مراد المصري (دبي)

قدم معرض «إكسبو 2020 دبي»، دورس كريكيت مجانية للزوار من قبل نجوم عالميين في هذه الرياضة، بمشاركة كيتون جينينجز، وكيت كروس من منتخب إنجلترا وفريق لانكشر، واللذين قدما خلاصة خبراتهما الطويلة على مدار ساعتين من الزمن، وسط إقبال كبير من مختلف الجنسيات لتعلم المهارات والتقنيات من «الأفضل».

وخطفت هذه الفعالية الأجواء في مركز الرياضة واللياقة والرفاهية بمنطقة التنقل في المعرض، خصوصاً أنها تتزامن مع استضافة الدولة حالياً منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت «T20» بنجاح باهر.

وتفاعل الزوار مع النجمين ما بين منحهم فرصة تجربة ممارسة الكريكيت معهما، أو متابعة الشرح منهما لكيفية تنفيذ مهارات اللعبة بأفضل طريقة ممكنة، وأيضاً التقاط الصور وأخذ التواقيع التذكارية منهما.

وعبرت كيت كروس، عن إعجابها الشديد بـ «إكسبو»، وقالت: أول مرة أزور فيها المعرض وهو مذهل للغاية، يجب أن تراه بأم عينيك لتصدق هذه الروعة، كان من الرائع إقامة هذه الحصة التدريبية، ولاحظنا أن المشاركين فيها لديهم مهارات جيدة للغاية في رياضة الكريكيت، وهو أمر حفزنا كثيراً.

وتابعت اللاعبة التي نشرت صورة لها خلال وجودها في مواجهة باكستان والهند في دبي ضمن منافسات بطولة العالم قبل أيام، وقالت: أجواء البطولة في دبي مذهلة جداً، كان وقتاً لا ينسى في الملعب، والجميل كيفية عودة الجماهير إلى المدرجات بعد «الجائحة»، ولم أستغرب إقامة الحدث هنا والتفاعل الجماهيري الكبير بالنظر لنمو هذه الرياضة كثيراً. وعبرت كروس، عن تقديرها لجهود المنظمين لـ «إكسبو»، في إبراز الرياضة في المعرض، وقالت: هنا تجد جميع أنواع الرياضات، وبشكل عام فإن المعرض يمزج الثقافات مع بعضها بشكل فريد، وبإمكان كل شخص أن يختار ما يعجبه فيه.

وتابعت: سأحاول زيارة أكبر قدر ممكن من الأجنحة، الجناح البريطاني بالتأكيد، وجذبني جناح سنغافورة وجناح السعودية من الخارج.

أما اللاعب كيتون جينينجز، فاعتبر أن إظهار الكريكيت في «إكسبو» كان رائعاً للغاية، إلى جانب منح الزوار فرصة تجربة هذه الرياضة، وقال: هذه زيارتي الثانية إلى دبي، وأحبها كثيراً، و«إكسبو» حدث رائع للغاية يضاف لها.

وتابع: بإمكان «إكسبو» أن يساهم بنمو هذه الرياضة، ويمكن رؤية عدد المشجعين الكبير في المدرجات في بطولة العالم المقامة في الإمارات حالياً، وهي لعبة تنفع الجميع وبإمكان أي شخص أن يتعلمها ويحاول تجربتها.