أنشيلوتي يعترف: هؤلاء أفضل من هازارد



مدريد (أ ف ب)

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، بأنه يفضل لاعبين آخرين على الجناح البلجيكي إيدين هازارد.

وعانى هازارد من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون دولار في صيف 2019، ولم يشركه أنشيلوتي إطلاقاً خلال مباراة الكلاسيكو، التي حسمها فريقه على غريمه التقليدي برشلونة 2-1 في عقر دار الاخير.

وشارك هازارد البالغ من العمر 30 عامًا في أربع مباريات فقط في الدوري المحلي هذا الموسم، علمًا أنه عانى أخيرًا من إصابة عضلية.

وأكد انشيلوتي أن هازارد بات متاحًا مجددًا للمشاركة، لكنه يقوم باختيار كل من البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو بسبب كفآتهما.

وقال في هذا الصدد: يملك هازارد كل شيء لكنه يتعين عليه التعايش مع هذا الأمر. لا يلعب في الوقت الحالي لكنه يملك جميع المقومات كلاعب في صفوف ريال مدريد من بينها النوعية والحافز، لكن في بعض الأحيان المدرب يفضل لاعبين آخرين".

وتابع: الشيء الأهم بالنسبة إلي أنه يملك الحافز للعمل واللعب، يقوم بذلك في الوقت الحالي وستسنح له الفرصة. وكشف أنشيلوتي أن الجناح الويلزي جاريث بيل عاود التمارين، بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية ويستطيع اللعب في آخر مباراة لريال المقررة في 6 تنوفمبر قبل النافذة الدولية.

وقال: لقد منح الأطباء الضوء الأخضر له لمعاودة التدريبات بعد إجراء الفحوصات اللازمة. بدأ بالتدريبات بشكل فردي وسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. المباراة الوحيدة قبل بدء النافذة الدولية ستكون ضد رايو فاليكانو.