«الزعيم» يتأهل رغم الخسارة أمام «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب العين موعداً مع منافسه الوصل في الدور ربع النهائي لـ «كأس رابطة المحترفين»، بتأهله على حساب مضيفه الإمارات بالفوز 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن الدور الأول، بعد خسارته 0-1 في مواجهة الإياب اليوم على ملعب «الصقور» مستفيداً من أسبقية فوز ذهاباً 2-0 على ستاد هزاع بن زايد.

وسجل المدافع المقيم ياجو ليوناردو هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، ليحقق «الصقور» فوزاً معنوياً هو الأول في الموسم الحالي بعد الخسارة في 8 مباريات على التوالي في الدوري والكأس، بيد أنه لم يشفع للفريق في التأهل ليلعب مع بقية الخاسرين في دور الترضية.

في المقابل لحق «الزعيم» رغم خسارته الأولى في الموسم بأندية ربع النهائي، في انتظار حسم البطاقة الأخيرة في الدور الأول خلال مباراة الوحدة وخورفكان المؤجلة حتى 7 نوفمبر المقبل على ستاد آل نهيان بأبوظبي، بعدما شهدت مباراة الذهاب فوز «النسور» بنتيجة 3-2.

وتلعب الأندية الخاسرة في الدور الأول والتي تضم الإمارات، الشارقة، الظفرة، بني ياس، العروبة إضافة إلى الخاسر من مواجهة الوحدة وخورفكان مباريات «الترضية» والمقررة بنظام الدوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق مع منافسيه لتحديد المراكز من «التاسع» وحتى «الرابع عشر» والمقررة أيام 12 و26 نوفمبر 2021، 4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.

وضمت قائمة المتأهلين لربع النهائي إلى جانب العين، اتحاد كلباء، عجمان، النصر، الوصل، إضافة إلى فريقي الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي، وشباب الأهلي حامل لقب الكأس، والمتأهلين مسبقاً، في انتظار المتأهل من الوحدة وخورفكان.

ويلتقي في الدور ربع النهائي الذي يقام من مباراة واحدة، العين والوصل، الجزيرة واتحاد كلباء، شباب الأهلي وعجمان، والنصر مع المتأهل من الوحدة وخورفكان، في الطريق إلى نصف النهائي «دور الأربعة»، وتقام في المقابل مباريات بين الفرق الأربع غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن.