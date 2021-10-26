12 ميدالية إماراتية في ثالث أيام «عربية السباحة»





أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخب الإمارات 12 ميدالية، بختام اليوم الثالث من البطولة العربية للسباحة المقامة في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.

وأضاف يوسف المطروشي سباح المنتخب الوطني الذهبية الشخصية الثالثة، حيث حصد ذهبية 200 متر فراشة، وحل السباح سالم غالب في المركز الثاني والميدالية الفضية، كما أضاف السباح محمد راشد فضية 100 متر صدر إضافة إلى فضية التتابع في سباق (4 في 100 متر حرة)، لتضاف الميداليات السابقة إلى سجل المنتخب الوطني للسباحة في البطولة، فيما يترقب منتخبنا الحصاد النهائي بختام المنافسات اليوم.

من جهته أعرب سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه سباحو المنتخب الوطني والبطولة بشكل عام، خاصة في ظل تواجد كافة أعضاء الاتحاد العربي للسباحة، من 18 دولة.

وقال: هذا العدد الكبير أعاد لنا الحياة الحياة الرياضية بعد توقف كبير، وأشار إلى أن اعتماد البطولة لتكون مؤهلة إلى بطولة العالم للسباحة في أبوظبي ديسمبر المقبل، زاد من أهمية المنافسات وشجع السباحين على تقديم أفضل ما لديهم في المنافسات.

وتوجه السماحي بالتهنئة إلى كافة السباحين، حيث أثبتت أن هناك تحسن كبير في الأرقام الشخصية الخاصة بهم.