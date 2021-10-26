دياز: عدم مشاركة تيجالي مع «الأبيض» أمر مؤسف!

معتصم عبدالله (دبي)

دافع الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر عن لاعبه ومهاجم الفريق تيجالي في ظل عدم مشاركته أساسياً مع منتخب الإمارات الأول، وقال: «من المؤسف عدم حصوله على فرصة المشاركة أساسياً باستمرار، ولكن يبقى في النهاية خيار الجهاز الفني».

وأضاف: «تيجالي لاعب مهاب وهو هداف تاريخي وعنصر أساسي حالياً مع فريق النصر وحتى في تجاربه السابقة، ونعتمد عليه بصورة أساسية ونتوقع منه الأفضل دائماً».

وطالب مدرب «العميد» الذي يستعد لقيادة فريقه أمام ضيفه اتحاد كلباء مساء الخميس على استاد آل مكتوم ضمن الجولة الثامنة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بضرورة دعم أنصار «الأزرق» للفريق الذي يحتل حالياً المركز الرابع في الترتيب، وقال: «ينقصنا اللاعب رقم 12 ودعوتنا للجماهير بالحضور للملعب ومؤازرة اللاعبين خاصة في ظل تحسن الأجواء».

وحول أهدافه في مباراة «النمور» أوضح قائلاً: «نطمح لمتابعة نغمة الانتصارات، وأعتقد أن الفريق جاهز فنياً وبدنياً وحتى معنوياً بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة على حساب الشارقة»، لافتاً إلى اكتمال صفوف الفريق باكتمال شفاء لاعب الوسط طارق أحمد، في الوقت الذي يستمر فيه غياب الحارس أحمد شمبيه بداعي استكمال العلاج.

وشدد دياز على أهداف فريقه الواضحة خلال المواسم، وأضاف: «المنافسة على لقب الدوري هدف رئيسي للفريق، وتحقيق حلم طال انتظاره هو طموحنا الأول»، لافتاً إلى أن «العميد» نجح في تجاوز عثرة البداية، بفضل قوة وإمكانيات اللاعبين والرغبة في قلب الوضع وردة الفعل الإيجابية التي تمثل كلمة السر في العودة إلى المسار الصحيح.