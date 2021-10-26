الإصابة تبعد فيراتي عن سان جيرمان 4 أسابيع



باريس (أ ف ب)

أعلن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بسبب إصابة في وركه الأيسر تعرض لها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد.

وأفاد النادي الباريسي في بيان أن فيراتي «28 عاماً» يعاني «من الورك الأيسر مع إصابة عميقة في العضلات المائلة. ومن المتوقع أن يغيب لفترة 4 أسابيع اعتماداً على مدى تطوّر حالته».

وأصيب اللاعب الدولي خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام النادي المتوسطي ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من «ليغ1»، ليخرج قبل نهاية الشوط الأوّل تاركاً مكانه للسنغالي إدريسا غانا جي.

وسيخسر سان جيرمان جهود فيراتي، الغائب عن مباراة فريقه أمام ليل بطل الدوري في الموسم الماضي، بسبب الإيقاف الجمعة، أمام لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى العديد من المباريات المهمة محلياً وقارياً ومع منتخب بلاده «الأزوري» والذي توج معه بطلاً لكأس أوروبا في نسختها الأخيرة في الصيف الماضي.

في المقابل، أوضح نادي العاصمة أن المهاجم كيليان مبابي أصيب بعدوى في الأنف والأذن والحنجرة، و«سيتم تقييم حالته في غضون 48 ساعة».

أما بالنسبة للوافد الجديد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والذي لم يخض أي دقيقة مع ناديه الجديد عقب قدومه من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، فهو «يتطوّر بشكل جيد للغاية» ومن المتوقع عودته للانضمام إلى المجموعة «خلال الأسبوع المقبل»، بحسب ما أشار إليه سان جيرمان.

من ناحية أخرى، قال النادي إن تطوّر إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس «مرضٍ» و "من المتوقع عودته إلى المنافسات بعد فترة التوقف في نوفمبر المقبل.