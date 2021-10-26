«دبي مونلايت كلاسيك» تتزين للنسخة 15 بنجمات الجولف العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن إطلاق الدورة الـ15 من بطولة دبي مونلايت كلاسيك، وذلك بنادي الإمارات للجولف بالفترة بين 27 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبات الجولف في العالم.

وتشارك في البطولة الأختان آريا وموريا جوتانوجارن؛ وقائدة الفريق الفائز بكأس سوليهام كاتريونا ماثيو؛ وأسطورة الجولف الإنجليزية لورا ديفيز، التي لم تغب سوى عن دورتين من بطولة دبي مونلايت كلاسيك خلال 15 عاماً؛ بالإضافة إلى العديد من الأسماء البارزة الأخرى مثل أثايا ثيتيكول، الفائزة بلقب بطولة السيدات الأوروبية، والنجمتين الأولمبيتين أديتي أشوك وديكشا داجار من الهند؛ حيث يتنافسن على مدى ثلاثة أيام على أرض ملعب فالدو للفوز بكأس الدلة وجوائز نقدية بقيمة 260 ألف يورو.

وتُعد بطولة دبي مونلايت كلاسيك المرتقبة واحدةً من أكثر الفعاليات تنوعاً على أجندة الفعاليات الاجتماعية والرياضية في دبي، والبطولة الليلية الوحيدة ضمن جولات الجولف العالمية.

من جانبها، قالت آريا جوتانوجارن، اللاعبة المصنفة رقم 23 عالمياً وأحد أبرز الأسماء المشاركة في البطولة: تسرّني المنافسة في بطولة الجولف المميزة هذه في دبي، وأتطلع لخوض هذه التجربة المختلفة باعتبارها أول مشاركة لي في بطولة تجمع الصيغتين النهارية والليلية.

فيما قالت لورا ديفيز، الحائزة على لقب بطولة السيدات الأوروبية 45 مرة: لطالما كانت بطولة دبي في طليعة منافسات بطولة السيدات الأوروبية، ونأمل أن يشكّل ذلك حافزاً لتعزيز رياضة السيدات في بقية دول المنطقة.

كما أستمتع شخصياً بالمشاركة في هذه الفعالية وبزيارة دبي التي شهدت على مر السنوات الكثير من التغيرات الرائعة.

وتشهد البطولة دبي مونلايت كلاسيك مشاركة كيارا نوجا، اللاعبة المقيمة في دبي والمصنفة في فئة المحترفين بعمر 15 عاماً، والتي قالت: أتطلع للمشاركة في البطولة ومواجهة لاعبات محترفات والتعلم منهن، إذ لطالما أسرتني مهارتهن في اللعب وقدرتهن على إحراز النقاط، وأعتبرهن جميعاً قدوةً لي.