كومان يحذر «البلوجرانا» من عدوانية فاليكانو

مدريد (أ ف ب)

قال مدرّب برشلونة، الهولندي رونالد كومان الثلاثاء، إن الأشخاص الذين أساؤوا إليه خارج ملعب كامب نو عقب نهاية الكلاسيكو، بخسارة النادي الكتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2 الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيّم".

وتواجه كومان مع مجموعة من المشجّعين أثناء محاولته مغادرة الملعب في سيارته بعد الخسارة في "لا ليغا"، فعمد البعض منهم إلى توجيه الشتائم إليه والبعض الآخر لركل سيارته.

وشجب النادي الكتالوني الحادثة ونشر بياناً ندّد فيه بـ "الأعمال العنيفة والازدراء" ضد كومان، أحد أساطير النادي كونه ساهم عندما كان يلعب في صفوفه كمدافع اشتهر بتسديداته الصاروخية، بإحرازه لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدف الفوز في نهائي عام 1992.

من ناحيته، قال كومان في مؤتمر صحفي عقده عشية مباراته المرتقبة أمام رايو فاليكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري: لا أعتقد أن هناك أي حلّ"، مضيفاً: بالنسبة لي، إنها مشكلة اجتماعية، فهم أشخاص لديهم مشكلة ثقافية، ولا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم.

وتابع: لكن الأجواء على أرض الملعب، حتى عندما كنا متأخرين صفر-2، كانت بخلاف ذلك، ويجب ألا نولي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الأشخاص.

وأردف: لم أكن خائفًا، كانت هناك لحظة قلت فيها سأخرج (من الملعب)، لكن الأفضل أنني لم أفعل ذلك. أتفهم أن الناس ليسوا سعداء، لكنك لا تتوقع ذلك.

وزادت الهزيمة أمام الريال من مصائب برشلونة المتراجع للمركز التاسع في الترتيب مع 15 نقطة، ليتأخر بفارق 6 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، ولكن مع مباراة أقل للنادي الكتالوني. ويخوض فريق "بلاوجرانا" الأربعاء رحلة محفوفة بالمخاطر، عندما يواجه مضيفه رايو فاليكانو الذي دعّم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المخضرم الكولومبي راداميل فالكاو «35 عاماً» في الصيف الماضي، ليسجل الأخير 3 أهداف في 5 مباريات، ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق، حيث يحتل المركز السابع مع 16 نقطة.

أقرّ كومان أن منافسه في وضع جيد، إنهم عدوانيون وحققوا بداية رائعة هذا الموسم وعلينا الحذر. وسيتلقى برشلونة ضربة موجعة في حال عدم مشاركة لاعبه أنسو فاتي عقب استبداله في الشوط الثاني الأحد، إلا أن كومان أشار إلى أن هذا التبديل لا علاقة له بإصابة في الركبة، أبقت المهاجم البالغ 18 عاماً بعيداً عن الملاعب لمدة عام تقريباً.

وقال المدرب الهولندي: كان يشعر ببعض الانزعاج ولكن ليس بسبب الإصابة التي تعرّض لها، وما زالت الشكوك تحوم حوله. أدرجناه في قائمة الفريق وصباح الغد (الأربعاء) سنقرر ما إذا كان بإمكانه السفر معنا.

في المقابل، افتتح الوافد الجديد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو رصيده التهديفي بقميص فريقه الجديد، بتسجيله هدف تقليص الفارق في مرمى مدريد، بعد تعافيه مؤخراً من إصابة في ربلة الساق. وعن عودة مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق لهز الشباك، قال كومان: كان يتدرّب لمدة أسبوعين ونصف وقد تحسّن جسدياً كثيراً.

وختم: ما زال غير مستعد للعب لمدة 90 دقيقة، لكن يمكنه بدء المباراة أو الدخول في الشوط الثاني.