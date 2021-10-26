البايرن ينتظر «الرباعية الثالثة» في غياب ناجلسمان





ميونيخ (د ب أ)

تأكد غياب جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن المباراة المقررة أمام بروسيا مونشنجلادباخ غداً الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، حيث لا يزال يخضع للحجر الصحي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وغاب ناجلسمان، بسبب العدوى، عن المباراة التي فاز فيها بايرن على بنفيكا البرتغالي 4/ صفر، قبل أيام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وكذلك المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 4/ صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني «البوندسليجا»، وهو ما يعني أن غياب المدير الفني فتح الباب للفوز برباعيات، يجعل الفريق ينتظر الرباعية الثالثة على التوالي.

وكشفت الفحوص أنه لا يزال يعاني من أثار الفيروس، وهو ما يحتم بقاءه في المنزل استمراراً للعزل الصحي. وقال ناجلسمان في تصريحات للصحفيين عبر الاتصال المرئي عن بعد اليوم الثلاثاء، إن هناك حالات واجهت ظروفاً أسوأ من التي واجهها.

وسيتولى المدرب المساعد دينو توبمولر مسؤولية قيادة الفريق مجدداً، لكن مع التواصل عبر الهاتف مع ناجلسمان. وأضاف ناجلسمان: أنا سعيد بأن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، وبأن اللاعبين يؤدون بشكل هائل. خلاف ذلك كان سيصيبني بالألم.

وقال ناجلسمان إن بايرن يواجه أصعب مباراة في الدور الثاني ببطولة الكأس، لكن الأنباء السارة تمثلت في استعادة ليون جوريتسكا وألفونسو ديفيز لياقتهما.