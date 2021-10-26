مضمار جبل علي يدشن الموسم بـ«البرشاء»

محمد حسن (دبي)

أعلنت إدارة مضمار جبل علي اكتمال استعداداتها لاستقبال أول سباقات الموسم الجديد «2021 -2022» يوم الجمعة المقبل، عبر سباق البرشاء بمشاركة 71 خيلاً تتنافس خلال 7 أشواط على جوائز قيمتها 496 ألف درهم. ويقام السباق الافتتاحي من غير جمهور، وبرعاية كاملة من طيران الإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي تم عقده بقاعة المجلس بالمضمار الأصفر، بحضور المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، وعادل الغيث رئيس أول العمليات التجارية بطيران الإمارات، وياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وتوجّه المهندس شريف الحلواني، في مستهل كلمته بالمؤتمر بالتهاني بمناسبة افتتاح موسم سباقات الخيل، إلى أصحاب السمو الشيوخ، كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات على دعمه الكبير للمضمار الأصفر، برعاية الشركة لجميع أشواط الحفل الافتتاحي.

وأعلن الحلواني عن افتتاح الموسم الجديد بما يتماشى مع الوضع الصحي العام وتوصيات الجهات المختصة، من ردون الحضور الجماهيري، مشيراً إلى أن السباق الثاني للمضمار سيشهد عودة الجماهير بعد أن أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن إمكانية ذلك.

من جانبه أعلن عادل الغيث التزام طيران الإمارات بدعم مضمار جبل علي، برعايتها يوماً كاملاً يتضمن سبعة أشواط، معرباً عن سعادته بأن إقامة السباق تأتي بعد نجاح دولتنا في الخروج من الجائحة بفضل الإدارة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وكشف ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل في المؤتمر الصحفي، أن السباق الأول لمضمار جبل علي سيشهد مشاركة 71 خيلاً.

وقال ياسر إن الهيئة قررت عودة الجماهير إلى مدرجات مضامير سباقات الخيل، تاركة لكل مضمار حرية اتخاذ التوقيت المناسب، مشيراً إلى أنه تم السماح بحضور 4 آلاف شخص كحد أقصى.