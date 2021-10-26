التميمي وسبع وشاكير.. نجوم استفتاء "سبورت فور أوول"

دبي (الاتحاد)

خطف طاقم التحكيم الأجنبي بقيادة التركي المونديالي جونيت شاكير، الذي أدار مباراة شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، الأضواء بعد تألقهم اللافت والتناغم بين حكم الساحة وحكام الفيديو، ليمنحهم خبراء وجماهير "سبورت فور أوول" جائزة أفضل صافرة في الجولة السابعة بنسبة 83%.

وسيطر "النصراوية" على استفتاء الأفضل في الجولة، بحصول جناح وحارس النصر، ضياء سبع وعبد الله التميمي، على الصدارة، متوجين بكأس "سبورت فور أوول" بنسبة 53% للأول، و45% للثاني، بعدما قاد الثنائي كتيبة "العميد" لانتصار عريض على ملعب الملك الشرقاوي بثلاثية، دفعت بالنصر إلى دخول المربع الذهبي بــ 13 نقطة.

وأكد عبدالعزيز عبدالله، مؤسس ومدير منصة سبورت فور أوول الإخبارية، أن عودة الحكم الأجنبي من جديد في ملاعبنا بعد غياب أكثر من 30 عاماً، يعد حدثاً تاريخياً جديداً في كرة قدم الإمارات.

وقال: تألق شاكير ألقى بظلاله على عملية التصويت في الاستفتاء الأسبوعي للشبكة، حيث انقسم خبراء المنصة حول قصر جائزة أفضل حكم في الجولة على الصافرة الوطنية، أو شمولها الأطقم الأجنبية، إلا إن غالبية الآراء أيدت إضافة الحكم الأجنبي في قائمة أفضل الحكام في الجولة.

وأضاف: عندما يفوز حكم أجنبي بالجائزة أو يحصدها حكم وطني في ظل وجود حكم أجنبي في نفس الجولة، ستحمل الجائزة في الحالتين رسالة إيجابية، وهو أمر يساهم في تحقيق أهداف الاستفتاء، الذي نسعى من خلاله إلى مشاركة الجميع ووضع بصمة للجمهور والشارع الرياضي في التفاعل مع الأحداث وخاصة حول مسابقة الدوري.