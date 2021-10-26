3 ملايين درهم جوائز «عالمية» أبوظبي للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو، عن تقديم باقة من الجوائز النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايين درهم إماراتي أو 800 ألف دولار أميركي، للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وتنطلق النُسخة الثالثة عشرة من البطولة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

ومن المنتظر أن تحظى المنافسات بمشاركة ما يزيد على 4.000 لاعب ولاعبة من أكثر من 90 دولة حول العالم ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة للمنافسة على ألقاب فئات الأوزان المختلفة.

ويفوز المشاركون ضمن فئة الكبار من حاملي الحزام الأسود بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى 126.000 دولار، حيث يحصل الفائزون على 3.000 و5.000 و10.000 آلاف دولار للمراكز الثلاثة الأولى، بينما يحصل الفائزون من حاملي الحزام البني على إجمالي جوائز تصل إلى أكثر من 73.000 دولار، حيث يحصل الفائزون على 1500 و3.000 و6.000 دولار عن المراكز ذاتها.

وتتوزع الجائزة النقدية لفئة الأساتذة الأولى للرجال، والتي يشارك في منافساتها حاملو الحزام الأسود ممن تجاوزوا الثلاثين من العمر، بين 1500 و3.000 و6.000 دولار للمراكز الثلاثة الأولى، أمّا اللاعبات المشاركات ضمن فئة السيدات فيحصلن على جوائز نقدية بقيمة تتراوح بين 1500 و3.000 و6.000 دولار عن المراكز الثلاثة الأولى.ويتواصل التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بوتيرة متسارعة، حيث شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً، حيث وصلت نسبة المسجلين الراغبين في المشاركة إلى 90% في جميع الفئات حتى الآن، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها البطولة على أجندة الجو جيتسو العالمية.

ومن ناحيته يقول محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «خصّص اتحاد الجو جيتسو ثلاثة ملايين درهم إماراتي تقريباً على شكل جوائز نقدية للفائزين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، في خُطوة تؤكد التزامنا بضمان حصول مواهب اللعبة في الدولة وخارجها على التقدير الذي تستحقه بالشكل المثالي، ونحن حريصون على القيام بكل ما بوسعنا لتطوير مهارات اللاعبين في هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة».

وتابع: «تعكس هذه الجوائز الالتزام الراسخ للاتحاد بتطوير البطولة عاماً بعد آخر، بما يواكب رؤيته في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجو جيتسو، بجانب تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء على بساط النزال».

وأضاف الظاهري: «يولي الاتحاد اهتماماً بالغاً باللاعبين كونهم يمثلون عصب هذه الرياضة، وهذه البطولة هي الأضخم على أجندة مجتمع الجو جيتسو العالمي، ونود من خلال هذه الجوائز أن نعزز من المزايا الفريدة التي تتمتع بها على الأصعدة كافة، وهو ما يجعلها متميزة عن دونها من البطولات المختلفة».