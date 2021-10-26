ولي عهد الشارقة يستقبل عبدالعزيز العنبري

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري. وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي بذلها عبدالعزيز العنبري طيلة فترة تسلمه مهام تدريب الفريق الأول لنادي الشارقة، وأسهم خلالها في تطور مستوى الفريق الحصول على بطولة الدوري وكأس السوبر والمنافسة في مختلف المسابقات. وأثنى سموه على التعامل المتميز للعنبري مع مختلف الأوضاع والأطراف الرياضية طيلة مسيرته كلاعب أو مدرب، مؤكداً أهمية الحفاظ على الكفاءات الرياضية الوطنية ودعمها بما يرفع من مستوياتها الإدارية والفنية.

من جانبه ثمن عبدالعزيز العنبري الرعاية الكبيرة والدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الأمر الذي أسهم في بث الثقة وتطور المستوى الإداري والفني له كمدرب إماراتي. وتمنى العنبري للفريق التوفيق في المرحلة القادمة لتحقيق التطلعات ونيل البطولات، داعياً جمهور النادي وأبناءه للوقوف بشكل أكبر ومستمر مع الفريق في المحافل كافة. حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم.