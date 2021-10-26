«تحدّي دبي للياقة» يحفز المشاركين بـ «تطبيق ستيبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن تحدّي دبي للياقة عن تعاونه مع تطبيق سـتـيـبـي STEPPI، منصة الصحة واللياقة البدنية الرائدة، ليكون التطبيق الرسمي للدورة الخامسة من التحدي، الذي تقام فعالياته من 29 أكتوبر وحتّى 27 نوفمبر 2021.

وسوف يساهم التطبيق الإماراتي المُبتكر على تحفيز المشاركين على تحسين مستوياتهم البدنية، من خلال مزيجٍ فريدٍ من المرح والترفيه وأنشطة اللياقة البدنية مع إمكانية تتبّع أدائهم وإنجازاتهم خلال فترة التحدي، وكذلك تشجيعهم على تحقيق الأهداف اليومية من النشاط البدني، ومعرفة مستوى التقدم الذي يتم إحرازه ضمن قائمة المنافسين، إضافة إلى استخدام «الخطوات» التي تم القيام بها خلال تحدّي دبـي لـلـيـاقـة للتمتّع بعروض حصرية وتجارب مميزة من عدد من أكبر العلامات التجارية في دبي.

وسيتم تشجيع مستخدمي سـتـيـبـي خلال فترة التحدي على تحقيق هدف يومي واحد على الأقل من أهداف النشاط الثلاثة، والتي تشمل القيام بـ 30 دقيقة من النشاط البدني، أو 30 دقيقة من التمارين، أو مشي 10000 خطوة كل يوم. كما يمكن تتبع دقائق النشاط والخطوات بواسطة الجهاز المستخدم القابل للارتداء أو الهاتف الذكي، فيما يمكن إضافة دقائق التمرين يدوياً عبر تطبيق سـتـيـبـي. علماً بأنه كلما زاد عدد الأيام التي يُحقّق فيها المستخدم أو الفريق هدف نشاط محدد، ارتفع ترتيبه ضمن قوائم متصدريّ التحدّيات بالتطبيق. وسيتمكن الأصدقاء والعائلات والزملاء والطلاب على حد سواء من إنشاء تحدّيات جماعية خاصة بهم لتحقيق أهداف الأنشطة اليومية، ومشاركة إنجازاتهم وهم يتبعون أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وتماشياً مع أهداف التحدّي لتشجيع المدينة بأكملها على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، ستقدم سـتـيـبـي أيضاً تحدّيات للمؤسسات الحكومية، والشركات، والمدارس، والجامعات للتنافس بين بعضها البعض للفوز بلقب «الأكثر نشاطاً''. وللمشاركة في تحديات ستيبي، يتوجب على المشاركين التسجيل المسبق على موقع تحدّي دبـي لـلـيـاقـة www.dubaifitnesschallenge.com، حيث سيتلقى المستخدمون رمز الدخول اللازم لتفعيل تحديات تطبيق سـتـيـبـي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:»نحن سعداء بالتعاون مع منصة رقمية ذكية مثل سـتـيـبـي، والتي ستساهم في تحفيز الجمهور على المشاركة في تحدّي دبي للياقة 2021 لمدة 30 يوماً، إلى جانب اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال تتبع مدى التقدم الذي بإمكانهم إحرازه سواء خلال فترة التحدي أو على مدار العام. حيث تُعدّ سلسلة تحدّيات سـتـيـبـي سواء الخاصة أو العامة طريقة ممتعة لمعرفة النشاط البدني الذي يمكن القيام به بشكل فردي أو ضمن مجموعات مع الأصدقاء والزملاء وحتى أفراد العائلة. وإننا نتطلع للعمل مع علامة تجارية تأسست في الإمارات للمساهمة في تعزيز سمعة دبي كواحدة من أكثر المدن إبداعاً وابتكاراً ونشاطاً في العالم."