«حفناوي الأولمبي» يشارك في بطولة العالم للسباحة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة السباح التونسي أحمد حفناوي، صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية، في بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي ستقام منافساتها في الاتحاد أرينا بأبوظبي خلال الفترة 16 - 21 ديسمبر، بمشاركة نخبة سباحي العالم، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

ونجح السباح أحمد حفناوي البالغ من العمر 18 سنة من تحقيق الميدالية الذهبية بعد أدائه البطولي في سباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021، بزمن قياسي بلغ ثلاث دقائق و43 ثانية.

ويخوض السباح التونسي منافسات بطولة العام للسباحة إلى جانب نخبة الرياضيين العالميين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم نوفمبر المقبل، قبل انطلاق البطولة رسمياً في ديسمبر، والتي تستقطب أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 دولة للمنافسة على اللقب في البطولة العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، والتي تتضمن 44 مسابقة، تقام على مدار 6 أيام، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار.

ويمثل الإعلان عن مشاركة أحمد حفناوي إضافة مهمة للمشاركة العربية في الحدث الرياضي العالمي المرتقب الذي يجمع أفضل سباحي المسافات القصيرة في العالم، إلى جانب الحضور الإماراتي عبر مشاركة السباحة ليلى الخطيب، والسباح يوسف المطروشي الذي مثل منتخب الإمارات للسباحة في منافسات 100 متر سباحة حرة ضمن أولمبياد طوكيو.

ومع بدء العد التنازلي للحدث، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مؤخراً عن طرح تذاكر بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً) عبر الموقع الإلكتروني EtihadArena.ae.

كما يحظى حاملو تذاكر الحدث بإمكانية الوصول إلى الاتحاد أرينا حيث تقام فعاليات البطولة، بالإضافة إلى حضور مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، الذي سيتم استضافته بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة 25 متراً في جزيرة ياس، ويتضمن المهرجان: التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500متر)، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

كما سيصاحب الحدث العديد من وسائل الترفيه التي تناسب كافة أفراد العائلة، إذ يمكن للحضور متابعة مجريات بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة «25 متراً»، مع قضاء تجربة «ماركت ستريت»، وهي عبارة عن قرية تفاعلية حافلة بالترفيه العائلي وتجارب التعلم الثقافي، وزيارة متاجر التجزئة التي تتضمن مطاعم تقدم مجموعة واسعة من الوجبات والمشروبات، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل القرية في وقت لاحق.

ويحث القائمون على البطولة الجمهور للإسراع بحجز تذاكرهم قبل نفاذها. وتتوفر التذاكر ضمن فئات مختلفة، ابتداء من التذاكر الفردية لسباقات التصفيات التي تبدأ أسعارها من 10 دراهم، والتذاكر الفردية للسباقات النهائية التي تبدأ أسعارها من 25 درهماً وصولاً إلى باقات التذاكر لجميع السباقات (بأسعار تبدأ من 150 درهماً)، كما تتوفر باقات تذاكر مخصصة للعائلات تشمل شخصين بالغين وطفلين ممن تقل أعمارهما عن 16 عاماً، بأسعار تبدأ من 50 درهماً للسباقات الفردية و500 درهم لجميع السباقات.