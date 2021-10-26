مشاركة ناجحة لكلباء في «أم الألعاب»



دبي (الاتحاد)

وصف سعيد خلفان المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء، الظهور الأول لفريق ألعاب القوى في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد القوى في حديقة الورقاء بدبي الأسبوع الماضي، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً، بأنها مناسبة سعيدة ومهمة، لكونها تأتي متزامنة مع تدشين الموسم الجديد لأم الألعاب في أول مشاركة رسمية لهم بعد إشهار اللعبة في النادي.

وأوضح المزروعي أن الجهود التي يضطلع بها اتحاد اللعبة تؤكد الرؤية الثاقبة لتطويرها والمضي بها إلى التوقعات المنشودة للتميز، ورفع رايات الدولة عالية في المنصات الإقليمية والقارية والدولية، والعمل على كل المعطيات التي تعزز السبل الكفيلة بالمضي قدماً نحو عودتها إلى الواجهة بالنتائج الإيجابية والخطوات المرتقبة لتأكيد تطورها.

وأضاف: سعادتنا كبيرة بهذا المستوى المتميز في الإعداد والتحضير والتنظيم لانطلاق الموسم الجديد في رياضة أم الألعاب، كما أن المشاركة الكبيرة من الأندية بنحو 270 لاعباً ولاعبة يعكس الشغف والاهتمام بهذه اللعبة التي تستعد لمرحلة جديدة من الانطلاق نحو آفاق أفضل تقود في نهاية الأمر إلى اكتشاف المواهب وتطوير القدرات الموجودة للاعبين في الأندية، والشيء الجيد أن الحضور اللافت من المسؤولين في مجلس إدارة الاتحاد، والمشاركة الكبيرة من الأندية يمهد الطريق للواقع المشرف الذي نرجوه وننشده في الفترة القادمة.

وأشار المزروعي إلى حرص مجلس إدارة النادي بتوفير الأجواء الإيجابية لتأكيد قيمة العناصر الموجودة في الفئات المختلفة، والعمل على تعزيز الفرص الكفيلة بالتطور الذي يؤكد أهمية هذه اللعبة في النادي، خصوصاً مع تزايد الاهتمام من اللاعبين بالمشاركة في الإعداد والتحضير وتنفيذ المتطلبات الفنية، وذلك بالرغبة في الدفاع عن طموحات النادي في المسابقات المقررة خلال الموسم الحالي.

يذكر أن نادي اتحاد كلباء شارك في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية أخيراً بمجموعة ضمت اللاعبين محمد عادل النعيمي، راشد عبيد القايدي، حسن علي الزعابي، ياسر سالم اليماحي، عمران أحمد عبود، خالد حنيف شامبي، محمد ممدوح حمدي، حمد محمد اليحيائي، بينما اضطلع الإداري أحمد الدبي بجهود كبيرة في الترتيبات الإدارية المطلوبة قبل المشاركة في البطولة.