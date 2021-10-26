طواف الإمارات يدشن نسخته الرابعة 20 فبراير بـ «رحلة في ربوع الوطن»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة لطواف الإمارات خلال الفترة 20-26 فبراير، بحسب اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية مؤخراً لسلسلة السباقات العالمية لعام 2022، حيث يعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

ويدشن طواف الإمارات سلسلة سباقات الدراجات الهوائية في العالم، حيث سينطلق عبر 7 مراحل من أبوظبي، مروراً بمعالم التقدم والازدهار والتضاريس الجغرافية المتنوعة بين الطبيعة والصحراء والجبال والطرق الساحلية في مختلف إمارات الدولة، وصولاً للمرحلة الختامية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة نجوم العالم والفرق المحترفة، وسط متابعة الملايين من محبي رياضة الدراجات الهوائية من جميع أنحاء العالم.

ويعد طواف الإمارات حدثاً عالمياً مرموقاً ومفضلاً لنخبة الدراجين والفرق الكبيرة، حيث نجح أفضل دراجي العالم من تقديم عروض مذهلة في النسخ الثلاث الماضية، حيث سبق وأن حصد اللقب في عام 2019 بريموز روجليتش، فيما فاز بلقب 2020 آدم ياتيس، في حين حاز على لقب طواف الإمارات في نسخة 2021 تاديج بوغاتشار المتوج مرتين بلقب طواف فرنسا.

ويشهد طواف الإمارات مشاركة 19 فريقاً محترفاً تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، كما تبث منافساته عبر 200 دولة، وله تأثير مباشر وكبير على تطور ونمو رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة والمنطقة بصفة عامة، كما يتزامن الحدث في نسخته الرابعة مع فعاليات إكسبو دبي 2020 الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس، ما يشكل فرصة كبيرة ومهمة للترويج لمعالم الدولة وفعالياتها الكبرى على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بتدشين طواف الإمارات للسباقات العالمية، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للدراجات لأجندته لعام 2022 وتحديد البداية هنا من الإمارات، ما يشكل أمراً مميزاً ومهماً لمسيرة الحدث، ودوره في جذب نجوم العالم للانطلاق في رحلتهم ومشوارهم التنافسي نحو الألقاب».

وأضاف: «بعد النجاحات الكبيرة التي حصدها الطواف في نسخه الثلاث الماضية، وتغلبه على تحديات المرحلة السابقة، نتطلع بطموحات جديدة لإضفاء المزيد من الإبهار التنظيمي للحدث من خلال مراحله المتنوعة وامتداده ليشمل مختلف إمارات الدولة، إلى جانب تزامنه مع فعاليات إكسبو دبي 2020 التي ستسلط الضوء على مكانة الإمارات وريادتها في تجسيد ملتقى العالم على أرضها، باعتبارها الوجهة المفضلة والمثالية لتنظيم كبرى الفعاليات العالمية».

وقال فابريزيو داميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في ار سي اس للرياضة: يمثل طواف الإمارات حدثاً استثنائياً في عالم سباقات الدراجات، ويعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي قاد طواف الإمارات لبلوغ أعلى المراتب حتى بات أحد السباقات الكبرى في السلسلة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في ظل جذبه لنخبة الدراجين وأهم الفرق المحترفة، مؤكداً أن تزامن الحدث مع فعاليات إكسبو دبي 2020 يساهم بكل تأكيد في تسليط الضوء على المسيرة المتطورة لدولة الإمارات.