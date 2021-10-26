صدام منتظر بين «الكبار» في دوري أبطال أفريقيا

علي معالي (دبي)

بعد تحديد ملامح الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تم وضع التصنيف الخاص لهذه الفرق قبل إجراء القرعة المحدد لها 23 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تكون هناك مواجهات مباشرة بين أكثر من فريق من دولة واحدة.

يضم المستوى الأفريقي الأول فرق: الأهلي المصري برصيد 78 نقطة، ثم الترجي التونسي 65 نقطة، والوداد المغربي 63 نقطة، والرجاء المغربي أيضاً 54 نقطة.

وفي المستوى الثاني يأتي الزمالك المصري 47 نقطة، وصن داونز الجنوب أفريقي 46 نقطة، وحوريا كوناكري الغيني 38 نقطة، والنجم الساحلي التونسي 36 نقطة.

وفي المستوى الثالث يأتي الهلال السوداني 21 نقطة، وشباب بلوزداد الجزائري 15 نقطة، وبيترو أتليتكو الأنجولي 14 نقطة، ووفاق سطيف الجزائري 13 نقطة.

وفي المستوى الرابع يأتي المريخ السوداني 7 نقاط، ومعه 3 أندية غير مصنفة وليس لها أي نقاط وهي: ساجرادا الأنجولي، وجالاكسي البوتسواني، وأمازوزلو الجنوب أفريقي.

وقوع الأهلي في المستوى الأول والزمالك في «الثاني» يعني احتمالية وقوع الفريقين في مجموعة واحدة، وهو نفس الموقف بالنسبة للترجي والنجم الساحلي، مما سيجعل الصراع أكثر شراسة لو حدثت هذه التوقعات.

وطبقاً لتصنيف الفرق التي تأهلت والذي يستند إلى نتائج الفرق في السنوات الخمس الأخيرة، وقع الأهلي في المستوى الأول بصفته أعلى الأندية نقاطاً في السنوات الأخيرة، بفوزه بآخر نسختين ووصوله للنهائي 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة ورصيده 78 نقطة.

وفي المستوى الثاني يأتي الزمالك برصيد 47 نقطة، حيث خرج من دور المجموعات في 2017 وخرج مبكراً من الكونفيدرالية في 2018، وفاز بالكونفيدرالية في 2019، وصعد لنهائي دوري الأبطال في 2020، وخرج من المجموعات في 2021 ومعه صن داونز برصيد 46 نقطة، وحوريا كوناكري الغيني 38 نقطة، والنجم الساحلي 36 نقطة.

وتضم كل مجموعة من مجموعات دوري الأبطال فريقاً من كل مستوى من المستويات الـ4 وتنطلق مباريات الجولة الأولى يومي 11 و12 فبراير، والجولة الثانية 18 و19 فبراير، والثالثة 25 و26 فبراير، والرابعة 11 و12 مارس، والخامسة 18 و19 مارس، والسادسة 1 و2 أبريل المقبل.