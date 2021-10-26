اليليلي يحرز برونزية العالم لشطرنج الهواة



الفجيرة (الاتحاد)

أحرز محمد سعيد اليليلي لاعب منتخبنا ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة المركز الثالث في بطولة العالم للهواة المصنفين تحت 2000 نقطة للشباب، التي اختتمت في جزيرة رودوس باليونان، محققاً أفضل إنجازاته الفردية وإنجازات النادي في البطولات الدولية.

وجاء إنجاز اليليلي بـ 6 نقاط وضعته في المركز الثالث، فيما حقق زميله في النادي خليفة خالد الحفيتي 4.5 نقطة، وارتفع تصنيفه الدولي 42 نقطة، وفاز الهندي بيتير اناند بالمركز الاول والتركي سيليك بيركاي بالمركز الثاني في نفس الفئة، بينما في البنات بنفس الفئة فازت اللاعبة البلجيكية ديجراندا ماريا بالمركز الأول، تلتها الكازاخية زينب سلطان بيك بالمركز الثاني، وحلت بالمركز الثالث البولندية الكساندرا ترنوفسكا.

شارك في البطولات 186 لاعباً ولاعبة من أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان وليبيا والهند وبلجيكا وأوكرانيا وتركيا والسويد وسويسرا وروسيا وصربيا والبرتغال وأستراليا والبرازيل والتشييك وإنكلترا وألمانيا وكينيا وكازاخستان واليونان الدولة المضيفة.

وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله علي آل بركت الإنجاز لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وإلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للرعاية الكريمة، والدعم اللامحدود الذي مهد لتحقيق النجاحات المتتالية وللأسرة الرياضية في الدولة لتشجيعها ورعايتها المواهب الرياضية المميزة، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة لأبناء الإمارات في المحافل الدولية أصبحت علامة مميزة في بطولات العالم.

وأكد محمد عبدالله الزعابي رئيس بعثة النادي في البطولة نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الوصول لهذا المركز عالمياً يعد مهماً جداً لأهميته بتعزيز الروح الرياضية لدى اللاعبين، ويرفع من سقف تطلعاتهم للأفضل، خصوصاً مع مشاركة من اللاعبين المميزين في العالم، وهو ما يعكس مكانة إمارة الفجيرة في ساحة الشطرنج على مستوى العالم في جميع الجوانب تنافسياً، فضلاً عن تنظيم واستضافة للبطولات، ويؤكد صحة النهج المتبع في استكشاف وتطوير اللاعبين.