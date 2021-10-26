فريق الدراجات يحتفل بإنجازاته في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أقل من أسبوع على اختتام موسم سباقات الجولة العالمية، استأنف فريق الإمارات استعداداته لخوض تحديات موسم 2022، حيث عاد دراجو الفريق إلى دولة الإمارات لقضاء أسبوع كامل يتضمن العديد من الأنشطة، بما في ذلك الجولات المجتمعية وجولات الأطفال، فضلاً عن فعاليات الرعاة وتدريبات الفريق، كما شملت الفعاليات زيارة معرض إكسبو دبي 2020، وزيارة للقصر الرئاسي في أبوظبي.

وتعليقاً على الحملة، قال مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات: «ألهمت الإنجازات التي حققها فريق الإمارات في جميع أنحاء العالم سكان الدولة لاتباع أسلوب حياة نشط، ونحن نشهد هذا التغيير الإيجابي يومياً، ونعتزم مواصلة تعزيزه ودعمه».

من جانبه، قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي مدير الفريق: «يستقبلنا الجميع بحفاوة في كل زيارة إلى دولة الإمارات، حيث ساهم الفريق في توعية السكان بأهمية الرياضة وبمتعة المشاركة في رياضة الدراجات، ما يمثل منفرداً إنجازاً مذهلاً للفريق. كما أننا رحبنا بانضمام دراجين شباب جدد إلى الفريق، ويسرني أن يحظوا بهذا الاستقبال في عائلتهم الإماراتية الجديدة. تعدّ الإمارات وجهة عالمية، ويمثل فريقنا فريقاً عالمياً، ومن شأن هذا التنوع أن يساهم في نجاح الفريق».

وحظي دراجو فريق الإمارات بترحيب حار من جمهور الفريق ومجتمع الدراجات المتنامي في الإمارات، حيث احتفوا بإلهام الفريق للمجتمع الإماراتي للمشاركة في رياضة الدراجات، وتطوير المشهد الرياضي، وتعزيز صحة المجتمع في جميع أنحاء دولة الإمارات التي تشهد نمواً متسارعاً لرياضة الدراجات، والذي يتجلى في مسارات الدراجات التي تمتد على طول مئات الكيلومترات في دبي وأبوظبي، فضلاً عن الخطط الرامية إلى إقامة مضمار مخصص للدراجات.