ورشة ناجحة لتطوير مهارات السلة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة فنية لكرة السلة يوم 23 أكتوبر بنادي الحمرية، أقيمت الدورة بهدف تطوير القدرات والكفاءات، وشارك فيها «25» مدرباً ومدربة للمراحل السنية من «10» أندية بالشارقة، وجرت تحت عنوان «ربط الحركات الأساسية بمهارات كرة السلة».

شاركت في الدورة أندية الشارقة والحمرية والذيد والمدام والبطائح واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان ومليحة ومؤسسة الشارقة للمرأة، وتشرف عليها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس من خلال الكابتن عماد عثمان خبير كرة السلة، وشملت موضوعاتها: تطوير القدرات البدنية للاعبين، وتعريف المدربين بنوافذ التدريب، والمهارات الحركية الخاصة بها، وتمت الاستعانة بفريق أشبال نادي خورفكان للتطبيق العملي على كل ما جاء فيها.

وتقدم نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، بالشكر للأندية المشاركة وقال: إن البرامج والورش التدريبية التي تعكف إدارة شؤون الرياضة والتطوير على تنظيمها دورياً تنطلق من إستراتيجية المجلس للاهتمام بالرياضة، وتطوير كوادرها الإدارية والفنية بمختلف المراحل السنية، بما يضمن صقل مهارات اللاعبين ورفع مستويات الفرق، وأشار إلى أن ورشة كرة السلة ستعقبها ورش أخرى لتزويد المدربين بأحدث أساليب وتقنيات التدريب، بما يؤهل الفرق لتحقيق الطموحات المعلقة عليها، وترجمة الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها الرياضة في الإمارة الباسمة.