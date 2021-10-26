100 يوم على أولمبياد بكين: «عش الطائر» يستضيف الافتتاح والختام



بكين (أ ف ب)

تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين خلال الفترة بين 4 و20 فبراير المقبل في ثلاث مناطق، مع إعادة الاستخدام الجزئي للمواقع القديمة في العاصمة الصينية التي استضافت فعاليات أولمبياد 2008 الصيفي، مثل ملعب ألعاب القوى الشهير «عش الطائر».

وهنا لمحة عن المواقع الرئيسة للحدث الاولمبي الشتوي قبل 100 يوم على انطلاقته:

- ملعب بكين مع عوارضه الفولاذية المتقاطعة التي تستحضر «عش الطائر» المستوحى منه لقبه، سيستضيف الملعب الأولمبي بمقاعده البالغ عددها 80 ألفاً مراسم حفلي الافتتاح والختام.

- كما تم تغيير أماكن أخرى للألعاب الصيفية لعام 2008، من بينها «المكعب المائي»، المركز المائي السابق المخصّص للسباحة، حيث فاز الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس بثمانية ألقاب أولمبية في عام 2008: يُطلق عليه الآن «المكعّب الجليدي» وسيستضيف أحداث الكيرلنج.

- تم تجديد قصر الرياضات ووكيسونج وقصر الرياضة الوطني، حيث أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام 2008، وذلك لاستضافة منافسات الهوكي على الجليد للرجال والسيدات.

- من بين المباني القليلة الجديدة في بكين التي تم بناؤها خصيصاً للألعاب الشتوية، هناك حلقة مغطّاة تتسع لـ12000 مقعد مخصّصة للتزلّج السريع وتُسمّى «الشريط الجليدي».

- تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية على وجه الخصوص، منصّة يبلغ ارتفاعها 60 متراً ستستضيف المسابقات الاستعراضية في التزلّج والتزحلق على الجليد.

تم بناؤها بالقرب من أبراج التبريد لمصنع صلب سابق، كان يعمل به في السابق عشرات الآلاف من العمال، قبل أن يتمّ تحويله إلى مجمع من المكاتب العصرية والحانات والمطاعم.

- تستضيف منطقة يانكينج الريفية الجبلية، على بعد حوالي 75 كم من وسط المدينة، حلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة، وسيتمكن إجمالي 8500 متفرج من الحضور، على حافة الحلبات التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر.

في يانكينج، تم أيضاً خصيصاً للألعاب بناء الحلبة الأولى في الصين من أجل البوبسلي والسكيليتون والزلاجات المائية، وتتسع لـ2000 مقعد جلوساً و8000 مقعد وقوفاً.

- تم بناء ثلاث قرى أولمبية، واحدة لكل منطقة من المناطق الثلاث، لاستيعاب ما مجموعه أكثر من 6000 رياضي ومدرّب وأعضاء الوفود.