موراي.. انتصار بعد 14 شهراً

فيينا (رويترز)

حقق آندي موراي انتصاره الأول على أحد المصنفين العشرة الأوائل منذ 14 شهراً، بعد تغلب المصنف الأول على العالم سابقاً 6-4 و6-7 و6-3 على هوبرت هوركاتش في بطولة فيينا المفتوحة للتنس.وخسر موراي أمام المصنف العاشر عالمياً في سينسناتي وميتز في وقت سابق من العام الحالي، لكنه تفوق على اللاعب البولندي في المحاولة الثالثة، وخرج منتصراً في المباراة التي جرت في الدور الأول بعد مواجهة صعبة استغرقت ساعتين و41 دقيقة.

وفاز موراي بذلك على أحد المصنفين العشرة الأوائل عالمياً لأول مرة منذ تغلبه على ألكسندر زفيريف في سينسناتي في أغسطس 2020، وقال موراي الذي خضع لجراحات في الفخذ في 2018 و2019 ويحتل حالياً المركز 156 في التصنيف العالمي: «كانت مباراة جيدة كان من الممكن أن تسير في أي من الاتجاهين، شعرت بخيبة أمل لخسارة إرسالي في الشوط الافتتاحي بالمجموعة الثالثة، لكن لحسن الحظ تمكنت من رد كسر الإرسال في الشوط التالي ومن هذه النقطة، ربما كنت أستحق الفوز. لقد كان فوزاً جيداً في ظروف صعبة».