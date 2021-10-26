3X 3 تظهر على شواطئ كلباء

علي معالي (الشارقة)

تظهر لعبة كرة السلة 3 ضد 3 على شواطئ مدينة كلباء خلال نوفمبر المقبل ضمن دورة الألعاب الشاطئية 2021، التي ستقام في 7 ألعاب وهي بطولة ضمن مبادرات مجلس الشارقة الرياضي لتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية بالتعاون مع اتحاد كرة السلة ونادي اتحاد كلباء، وتقام هذه الدورة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وتحدد يوم 18 نوفمبر المقبل موعداً لمنافسات كرة السلة التي تم فتح باب المشاركة فيها، حيث قال علي الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، عضو اللجنة التنظيمية للبطولة بأن باب المشاركة متاحة لكل الجنسيات لتقديم مستوى متميز في هذه اللعبة التي بدأت تغزو العالم، وذلك على شواطئ مدينة كلباء.

قال الأميري: «ستكون المشاركة مفتوحة للسيدات والرجال فوق 18 سنة وتحت 18 سنة والناشئين، وهي فرصة لاكتشاف مستويات تفيد مستقبل اللعبة في ظل اهتمام اتحاد السلة بها خلال الفترات المقبلة».

وقال: «هناك مكافآت تنتظر اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه الفعالية، وكذلك الجماهير التي سوف تحضر المنافسات، وأن الأجواء ستكون مناسبة تماماً للحضور الجماهيري، خاصة أن المباريات ستكون في توقيت جيد، وأجواء مثالية».

وتابع علي الأميري:«نحاول من خلال هذه الفعاليات إحداث حراك مجتمعي بين محبي لعبة السلة التي تحظى بشكل عام باهتمام كبير من كافة الجنسيات المتواجدة على أرض الدولة، وفرصة كذلك للاستمتاع بالأجواء في مدينة كلباء في ذلك الوقت».