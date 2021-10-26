ماهري تفوز بلقب بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج

محمد سيدأحمد (أبوظبي)



فازت التركمانية ماهري جولدييفا بلقب بطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية للشطرنج الخاطف، التي أقيمت السبت الماضي في مقر الاتحاد النسائي بأبوظبي، وحلت الروسية ألكسندرا جريشينا ثانية، والإماراتية أمل الشامسي ثالثة، وشهدت البطولة مشاركة 65 لاعبة من مختلف الجنسيات والأندية، فيما قدمت اللاعبة الأوزبكية سابيروفا شاخنوزا من خارج الدولة.

وتوجت أمل عفيفي وشمسة الهنائي عضوتا مجلس إدارة الأكاديمية، وفاطمة العامري منسق برامج النخبة في الأكاديمية صاحبات المراكز الأولى، بينما ترأس الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم حكام البطولة.

وفي بقية المراكز من الرابعة وحتى العاشرة على التوالي حلت الإماراتية أحلام راشد، الهندية هرشافارديني، الأوكرانية الينا نيكرازوفا، الهندية طفيشا شاه، الرومانية براتو كرينجوتا، الإماراتية مريم عيسى، الهندية فياس آريا من الهند.

واحتكرت لاعبات الإمارات أفضل النتائج وحقق اليازية الشامسي أفضل نتيجة في فئة 18 سنة، وميرا عبد العزيز العيدروس أفضل نتيجة في فئة 16 سنة، وغلا أمان علي أفضل نتيجة في فئة 14 سنة، وروضة عيسى السركال أفضل نتيجة في فئة 12 سنة، وعنود عيسى أفضل نتيجة في فئة 10 سنوات، وسلامة الحمادي أفضل نتيجة في فئة 8 سنوات، وحققت المصرية ندى السيد أفضل نتيجة لاعبة من أصحاب الهمم، والإماراتية عنود أحمد أفضل نتيجة مشاركة من الدولة.