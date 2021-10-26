«الفريق الممتع» يضرب موعداً مع برشلونة في حي فاليساس

مدريد (الاتحاد)



تتواصل منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم مباشرة بمباريات منتصف الأسبوع في الجولة 11، مع ترقب الاختبارين اللذين يخوضهما ريال مدريد وبرشلونة في مواجهتين تقامان في العاصمة الإسبانية الأربعاء.

ويواجه ريال مايوركا منافسه إشبيلية، حيث يتطلع رجال المدرب جولين لوبيتيجي لمواصلة بدايتهم القوية للموسم ضد فريق سكان الجزير الصاعد حديثاً، وتتضمن المباراة الثانية لقاء فريق رايو فالكيانو الصاعد حديثا من الدرجة الثانية مع برشلونة في حي فاليساس بالعاصمة الإسبانية، وقام أندوني إيراولا مدرب رايو ببناء فريق ممتع وفعّال، وهم يدخلون اللقاء متقدمين بنقطة واحدة على لائحة الترتيب عن فريق المدرب رونالد كومان.

ثم يجتمع ريال بيتيس وفالنسيا، بعد أن بدأ الأول هذا الموسم ببطء والأخير بشكل جيد، تغيرت أمورهما والآن صعد الفريق «الأخضر والأبيض» إلى المركز الخامس، بينما لم يفز فالنسيا في آخر ست مباريات.

بعد ذلك تعود الإثارة إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد ما يقرب من شهر من لعب ريال مدريد خارج الديار، وهم سيقابلون أوساسونا الذي يحلق عالياً في الموسم الحالي، في مباراة يجب أن تكون حذرة للميرينجي، بالنظر لكون منافسه حقق الفوز بجميع مبارياته الأربع خارج أرضه حتى الآن هذا الموسم.

وتتواصل الجولة بثلاث مباريات أخرى يوم الخميس، تبدأ مع متصدر الترتيب ريال سوسيداد في رحلته إلى الساحل الشمالي الغربي لإسبانيا لمواجهة سيلتا فيغو، وهذه مباراة فاز فيها الريال 4 - 1 في الموسم الماضي، وسيحب تكرار هذه النتيجة مرة أخرى.

تجمع غرناطة وخيتافي اثنان من الفرق المشاركة حديثاً في مسابقة الدوري الأوروبي، وهما يتطلعان الآن إلى مواجهة معركة هبوط في بداية الموسم، وقبل ختام الجولة 11 سيكون الموعد مع لقاء ليفانتي ضد أتلتيكو مدريد، وعلى الرغم من فوز أتلتيكو باللقب بالموسم الماضي، أثبت ليفانتي أنه فريق شبح بالنسبة لرجال سيميوني، حيث فاز 2 -صفر في واندا ميتروبوليتانو وتعادل 1 - 1 في سيوتات دي فالنسيا في الموسم الماضي، وسيحاول أتلتيكو القيام بما لم ينجحوا بالقيام به بالموسم الماضي والحصول على النقاط الثلاث في رحلتهم لمواجهة الفريق الواقع في فالنسيا.