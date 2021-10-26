أراوخو هداف غير متوقع مع «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)



تصدر الأوروجوياني ميشيل أراوخو قائمة هدافي الوصل هذا الموسم برصيد 5 أهداف، بعد الثنائية التي سجلها في شباك بني ياس، في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، ليقوده إلى ربع نهاي المسابقة.

أراوخو الذي تعرض لانتقادات من الجماهير في بداية مشواره رغم تسجيله هدفاً أمام خورفكان في الجولة الثانية، فإنه أعلن عن نفسه بقوة مع «الإمبراطور» على مدار الشهر الماضي، بعدما سجل أربعة أهداف في أربع مباريات، بواقع هدف الفوز لفريقه أمام شباب الأهلي في الجولة السادسة من الدوري، ثم هدف ذهاباً وهدفين إياباً أمام «السماوي» في كأس رابطة المحترفين، علماً أنه هداف الفريق في المسابقتين، برصيد هدفين في الدوري و 3 أهداف في كأس الرابطة.

ورغم أن التوقعات أن يكون فابيو ليما هو هدف الفريق كالعادة، فإنه اكتفى بتسجيل هدفين فقط المباريات التي خاضها بمختلف المسابقات، وأهدر ركلة جزاء، فيما ظهر ويليام بوتكير أقل من مستوى التوقعات مكتفياً بهدف يتيم في الدوري، علماً أنه لم ينجح أي لاعب في الوصل من غير أراوخو من تخطي أكثر من هدف واحد في الدوري لحد الآن.

ويبلغ أراوخو من العمر 25 سنة، وهو ما يجعله يظهر بحيوية كبيرة في الملعب، بالنظر لسنه المتوسطة تدريجياً للاعب محترف، إلى جانب امتلاكه خبرات وانسجاماً مع المدرب أودير هيلمان، من شأنها أن تساعده على تقديم المزيد في الفترة المقبلة.