«ديبالا 104» يعادل رقم بلاتيني مع «السيدة العجوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بركلة الجزاء التي سجل منها هدفاً في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في الجولة التاسعة للدوري الإيطالي «الكالشيو»، وأنقذت يوفنتوس من الخسارة ليخرج الفريقان متعادلين 1/1، استطاع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم اليوفي أن يعادل رقم الفرنسي المخضرم ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف التي سجلها مع الفريق، وهو 104 أهداف، مع فارق أن ديبالا سجل أهدافه خلال سبعة مواسم وبعد 261 مباراة، بينما فعلها بلاتيني بعد 5 مواسم و224 مباراة، وكلاهما يبتعد عن الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو أسطورة السيدة العجوز، والذي سجل 290 هدفاً.

ديبالا عاد إلى صفوف الفريق بعد شهرمن الغياب بسبب الإصابة بتمدد في فخذه الأيسر، وكان غادر الملعب والدموع في عينيه عند تعرضه لهذه الإصابة في مباراة فريقه ضد سامبدوريا والتي انتهت بفوزاليوفي 3/2.

جدير بالذكر أن باولو ديبالا (27 سنة) بدأ موسمه السابع مع يوفنتوس، ورغم تفاهم اللاعب مع إدارة النادي على تجديد عقده، إلا أن التجديد لم يتم رسمياً حتى الآن، ومازالت تبقى بعض التفاصيل تتعلق براتبه السنوي الذي قد يصل إلى 10 ملايين يورو صافية. وحصل ديبالا عبر مسيرته الاحترافية مع السيدة العجوز على بطولة الدوري «الكالشيو» 5 مرات وبطولة الكأس 4 مرات والسوبر الإيطالي 3 مرات.