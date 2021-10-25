اختتام بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو

الشارقة (وام)

اختتمت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو التي نظمها اتحاد التايكواندو في القاعة الرياضية لنادي الشارقة بمشاركة 179 لاعباً ولاعبة من أندية وفرق الدولة. حضر المنافسات كوون يونج وسفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس الألعاب الفردية في نادي الشارقة إلى جانب عدد من القيادات الرياضية.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول في فئة الشباب والرجال والمركز الثالث في فئتي الآنسات والسيدات.. بينما فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول في الآنسات والسيدات والمركز الثاني في فئة الرجال والثالث في الشباب وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثاني في فئة الشباب.. فيما حصل اتحاد كلباء على المركز الثاني في فئتي السيدات والآنسات والمركز الثالث في الرجال.