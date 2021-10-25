أرتيتا يشيد بـ «العملاق الجابوني»



لندن (د ب أ)

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في أن هناك تغييراً ملموساً لدى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج قائد الفريق، مشيدا بالدور الذي لعبه الأخير في الفريق في الفترة الماضية.

وسجل أوباميانج هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها أرسنال على أستون فيلا 3 / 1 يوم الجمعة الماضي.

كما سجل المهاجم الجابوني ثلاثة أهداف في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزي في شباك وست بروميتش «فاز أرسنال 6 / صفر»، لكنه من غير المرجح مشاركته في مواجهة ليدز في الدور الرابع من نفس البطولة غداً الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن تألق أوباميانج «32 عاماً» مصدر سعادة للمدرب أرتيتا، بسبب ما رآه من أداء للاعب الجابوني.

وبسؤاله عن إذا ما كان أوباميانج يعيد اكتشاف نفسه، قال أرتيتا: لن أتحدث عن الأهداف مرة أخرى، هذا ما يقدمه أوباميانج على أرض الملعب.

وأضاف: لم أر أوباميانج من قبل يفعل ما يفعله منذ عامين، «في إشارة إلى تاريخ تعاقده مع أرسنال في نهاية 2019. وأوضح: بغض النظر عن الأهداف، الاحتفال حينما يضع الكرة في الشباك، هل ترى كيف يجري، وضغطه على الكرة وتحركاته بدون الكرة، والطريقة التي يدير بها المباراة.

ويدرب أرتيتا واحد من أصغر الفرق من حيث معدلات الأعمار في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يعد فيه أوباميانج واحداً من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يمكنه الاستعانة به. ويشعر مدرب أرسنال أن أوباميانج وكذلك لاكازيت أصبح لهما دور قيادي في الفريق.

وواصل أرتيتا: بالنسبة لي هذا تغيير، أنهما ثنائي يتفهم جيداً أن دورهما يجب أن يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف فقط. وتابع: ما كان يعد جيداً أو جيداً للغاية منذ عامين أو ثلاثة أعوام ماضية بالنسبة لدوره في هذا الفريق، أصبح غير كاف في الوقت الحالي، ولذلك كان عليه أن يأخذ خطوة إلى الأمام.

وأضاف أرتيتا: أود قول نفس الشيء بالنسبة للاعب لاكازيت، أنظروا إلى ما يقدمه على أرض الملعب، ليس فقط ما يفعله أو الدور الذي يلعبه، بالنسبة لي هذا هو الأمر الأكثر أهمية. ومن المرجح أن يواجه أرسنال فريق ليدز بدون ظهيره الأيسر كيران تيرني.

وغاب الظهير الأيسر الآسكتلندي عن مواجهة أستون فيلا بسبب تعرضه لكدمات في الكاحل، ومن المرجح غيابه عن مواجهة الكأس في الوقت الذي يرغب فيه أرتيتا في إحداث بعض التغييرات على تشكيل الفريق.

ومن بين الغائبين، يبرز اسم السويسري جرانيت شاكا لاعب وسط الفريق الذي يعاني من إصابة في الركبة. وسيتواجد البرازيلي رافينيا، جناح فرق ليدز، في مواجهة أرسنال وذلك بعدما تعافى من إصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع وولفرهامبتون يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، والتي أكد ناديه إنها ليست خطيرة.