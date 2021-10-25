«الإمبراطور» يعبر «السماوي» بثنائية أراوخو

مراد المصري (دبي)

بلغ الوصل الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، بعدما حقق الفوز على بني ياس 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في إياب الدور الأول، ليؤكد تفوقه بعدما فاز ذهاباً بنتيجة 2 - 1، ويتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

وينتظر الوصل في الدور ربع النهائي الفريق الصاعد من مواجهة الإمارات والعين التي تقام اليوم، بعدما تفوق «الزعيم» ذهاباً بهدفين دون رد.

جاءت بداية اللقاء حذرة من الفريقين، وانتظرا حتى ما قبل نهاية الشوط لزيارة الشباك، بعد انطلاقة من الظهير عبدالله خميس الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تابعها ميشيل أراوخو بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 42.

قام بني ياس بتبديلات عديدة في الشوط الثاني في محاولة تعويض الأمور، وأهدر محمد الحمادي فرصة إدراك التعادل بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بغرابة خارج إطار المرمى في الدقيقة 71.

وحسم أراوخو الأمور بالهدف الثاني بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وتكفل قائم مرمى الوصل بالتصدي لتسديدة جاستون سواريز لاعب بني ياس في الوقت بدل الضائع.