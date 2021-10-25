الإمارات والعين.. البطاقة الخامسة لـ«كأس الرابطة»

دبي الاتحاد)

تحسم مواجهة الإمارات أمام ضيفه العين في السادسة والربع على ملعب الأول في رأس الخيمة الليلة، البطاقة الخامسة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي لـ «كأس رابطة المحترفين»، بعدما تفوق «الزعيم» على ضيفه «الصقور» في مباراة الذهاب على استاد هزاع بن زايد بهدفي جوانكا وسفيان رحيمي. ويملك «الزعيم» الأفضلية في مواجهة مضيفه «الصقور»، عطفاً على فوزه في مباراة الذهاب، والتي عززت تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ذات المنافس، بالفوز في مباراتين مقابل التعادل في مثلها من أصل 4 مواجهات.

ويمتد تفوق العين الذي يدخل مباراة الليلة مدفوعاً بروح صدارة دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة السابعة برصيد 17 نقطة، إلى أفضليته في المواجهات خارج قواعده في «كأس الرابطة» بخسارة مباراة واحدة في آخر 7 مواجهات في المسابقة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة.

في المقابل، يطارد «الصقور» الفوز الأول خلال الموسم الحالي بعدما تكبد الفريق العائد حديثاً إلى مسابقات المحترفين الخسارة في 8 مباريات على التوالي في مسابقتي الدوري وكأس الرابطة، علماً أن فريق نادي الإمارات كان قد حقق الفوز في آخر مباراتين على ملعبه في كأس الرابطة في المواسم الماضية.