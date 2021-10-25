«النمور» يتأهل رغم الخسارة

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهل اتحاد كلباء إلى دور الربع النهائي لكأس رابطة المحترفين رغم الخسارة أمام العروبة بهدف نظيف حمل توقيع ناشد عبدالقادر في الدقيقة 32 من اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز «النمور» برباعية نظيفة، ويواجه اتحاد كلباء، فريق الجزيرة في مواجهة صعبة في ربع نهائي البطولة.

ولعب الفريقان بتشكيلة احتياطية، حيث فضل المدربان إراحة لاعبيهم الأساسيين. وسجل العماني ناشد عبدالقادر هدفه الأول هذا الموسم مع العروبة وهو الفوز الأول للعروبة هذا الموسم بمختلف المسابقات واستغل مدربا الفريقين اللقاء بتجربة عدد كبير من البدلاء من أجل تجهيزهم للجولة القادمة من الدوري.