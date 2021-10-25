كونتي يعرض نفسه على "الشياطين الحمر"



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، النقاب عن أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، أبدى استعداده لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، إذا ما ترك النرويجي أولي جونار سولشاير منصبه، في الوقت الذي نقلت فيه نفس الصحيفة عن عدد من لاعبي الفريق، تساؤلهم عما إذا كان النرويجي يمكنه إحراز تقدم مع الفريق أم لا.

وصرح بعض اللاعبين للصحيفة بقولهم إن انتكاسة الفريق بالخمسة أمام ليفربول في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، جسدت حالة القطيعة الموجودة بين اللاعبين وبين مدربهم، حيث يعتبره اللاعبون ضعيف جداً تكتيكياً، وإن كانوا يقدرونه على المستوى الإنساني.

وذكرت الصحيفة إن إدارة يونايتد تفكر جدياً في الانفصال عن سولشاير بعد النتائج السيئة الأخيرة، حيث لم يجمع سوى نقطة واحدة في آخر 4 مباريات في البريميرليج.

وأضافت الصحيفة إن جويل جليزر الذي يدير ممتلكات العائلة الأميركية المالكة للنادي يقيم في فلوريدا بالولايات المتحدة، وحيث أن فارق التوقيت بينها وبين المملكة المتحدة يبلغ 5 ساعات، فإن ذلك يعني أن أي قرار سيتسنى اتخاذه، لن يعرف إلا في ساعة متأخرة من مساء اليوم أو فجر الثلاثاء على أقصى تقدير، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ريتشارد أرنولد مدير عام النادي يلغي كل مواعيده انتظاراً لمكالمة تليفونية منتظرة من جليزر.

ولم يتلق كونتي «52 عاماً» أي رد رسمي من النادي الإنجليزي، رغم إن هذا المدرب الإيطالي يتحفظ فيما يتعلق بتدريب أي نادٍ في وسط الموسم، ولكنه يرى إن مانشستر يونايتد ليس أي نادٍ، بل يعتبر فرصة لا تعوض.

المعروف إن كونتي لا يعمل في الوقت الحالي ومنذ رحيله عن إنتر ميلان في مايو الماضي، بعد أن حصل معه على بطولة الدوري الإيطالي "الكالشيو".

يذكر أن كونتي حصل من قبل على بطولة الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي موسم 16/2017، وكان أول موسم يدرب فيه البلوز، ثم نجح في الموسم التالي في الحصول على بطولة كأس إنجلترا.