سحر كرة السلة يعانق تألق إكسبو

منير رحومة (دبي)

يضرب عشاق كرة السلة موعداً استثنائياً مع العروض المثيرة، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، عندما يحل فريق كرة السلة الاستعراضي الأميركي هارلم جلوبتروترز، ضيفاً على معرض إكسبو2020 دبي، حيث سيتمكن الجمهور في نهاية الأسبوع الجاري، من متابعة نخبة من مشاهير اللعبة في فن الاستعراض لإحياء يومين مميزين.

وبإمكان زوار إكسبو مشاهدة الاستعراض، والمشاركة في حصص تدريبية بالمجان، في مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية، كما يمكنهم الاستمتاع بمراقبة الأداء الاستعراضي المبهر لفريق كرة السلة الأميركي، والذي يتمتع بشهرة عالمية واسعة وتلقى عروضهم الاهتمام الكبير، والمتابعة الجماهيرية الواسعة في مختلف أنحاء العالم.

ويقدم فريق السلة الأميركي الاستعراضي أفضل ما في الثقافة والترفيه التي تشتهر بها الولايات المتحدة الأميركية، ويضم العرض جولة Spread Game Tour«، التي تجمع بين الألعاب الرياضية والمسرح والكوميديا.

ويجمع عرض هارلم بين سحر كرة السلة والتفاعل الحيوي مع الجماهير، ما يجعله فعالية ملائمة لعشاق الرياضة من جميع الأعمار.

وتقام المباراتان الاستعراضيتان في مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية، حيث سيستمتع الجمهور بمشاهدة الأداء الاستعراضي المبهر، كما يشارك فريق هارلم جلوبتروترز، بالتعاون مع جناح الولايات المتحدة الأميركية، بمجموعة من الأنشطة، تتضمن العمل مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمساهمة في إطلاق تحدي دبي للياقة في إكسبو 2020 دبي، إلى جانب عروض وجلسات توقيع للاعبين، وعرض بعنوان«موسيقى في الحدائق»، وجلسة لأداء حيل كرة السلة وتعليمها للأطفال، وكذلك فعاليات متعددة برفقة اللاعبين الصغار وأصحاب الهمم.

ويذكر أن البرنامج الرياضي الشامل في إكسبو 2020 دبي، يعمل على تسخير القدرة الفريدة للرياضة للجمع بين الناس على مدار 182 يوماً من الأنشطة الحافلة بالحركة وتعزيز المهارات، والتجارب المتنوعة التي ستترك أثراً على جميع المشاركين.

عرض الـ3 ساعات

يمتد عرض فريق كرة السلة الأميركي هارلم جلوبتروترز لمدة ثلاث ساعات، حيث يبدأ بجولة الإحماء، وأغنية الفريق المميزة Brother Bones من»Sweet Georgia Brown«.

بعد ذلك، تدخل التميمة الخاصة بالفريق«Globie» في عرض Spread Game Tour، الذي يمزج بين الرياضة والكوميديا، ما يجعل هذا الأداء الترفيهي تجربة لا مثيل لها، ومحل حماس وتشويق في المدرجات لجميع الجماهير من مختلف الأعمار.

26 ألف مباراة استعراضية في 124 دولة

يحظى فريق كرة السلة الأميركي هارلم جلوبتروترز بشهرة عالمية واسعة، وتلقى عروضهم الإقبال الكبير في مختلف دول العالم، حيث قدم هذا الفرق أكثر من 26 ألف مباراة استعراضية في 124 دولة ومدينة حول العالم.

ويرى أعضاء فريق هارلم أن كرة السلة لعبة قادرة على توحيد الناس سواء كانوا لاعبين أو مشجعين، وهو ما يتماشى مع أهداف إكسبو 2020 في الانفتاح والتواصل وتوفير الفرص للجميع، وهي القيم التي يركز عليها فريق هارلم جلوبتروترز. وتهدف هذه المباريات الاستعراضية بشكل خاص لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال الصغار ومحبي العروض والمرح.

«هارلم» مصدر السعادة

يعد فريق هارلم جلوبتروترز، ناشر السعادة في العالم، ومصدر بهجة وفرحة في كل عروضه التي يقيمها في العالم، وهو أيضاً العلامة الاستثنائية الأميركية، وقصة تضاهي في جاذبيتها مهارات أعضاء الفريق في الملعب، فمن ظلمة المناطق النائية في سنوات الكساد، شق الفريق طريقه ليصبح أفضل فريق كرة سلة في أميركا، ومع أوائل خمسينيات القرن الماضي، تحول إلى واحدة من أكثر العلامات الرياضية شعبية في العالم.

وناضل الفريق كثيراً ضد العنصرية والتميز، ونجح في انتشال نفسه من حافة الإفلاس في أوائل التسعينيات، حيث أعيد إحياؤه تحت قيادة اللاعب السابق ورئيس مجلس الإدارة والمالك الحالي ماني جاكسون.

واليوم، يواصل أعضاء فريق «هارلم جلوبتروترز» تعزيز شعبية كرة السلة في جميع أنحاء العالم، بحيلهم ومراوغاتهم المدهشة وحركاتهم المبهرة خلال استعراضاتهم التي تلقى متابعة جماهيرية كبيرة.