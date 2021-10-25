زوار «إكسبو دبي».. موعد مع أبطال العالم

رضا سليم (دبي)

زوار معرض إكسبو 2020 على موعد مع أبطال العالم المشاركين في عدد من البطولات الدولية، حيث تشهد دبي خلال الأسبوع الجاري تنظيم 5 بطولات رياضية دولية من بين 32 فعالية تقام في مختلف أنحاء «دانة الدنيا»، ليكتمل المشهد الاحتفالي العالمي مع توافد الأعداد الكبيرة من الزوار على مقر إكسبو 2020، وتعتبر فرصة ذهبية لزوار المعرض من داخل وخارج الدولة للاستمتاع بمتابعة بطولات رياضية دولية كبرى تجتمع في دبي في وقت واحد، وفرصة أيضاً للالتقاء مع نجوم هذه الألعاب.

«هيرو دبي حتا»

تتجه الأنظار، صباح الجمعة المقبل، إلى المسارات الجبلية في منطقة حتا الرائعة، حيث يتنافس نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية للفوز بلقب النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا»، أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تضم أيضاً سباقين آخرين في جبال إيطاليا وتايلاند، لتشكل السباقات الثلاث أحد أهم البطولات السنوية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يرتبط بعلاقات متميزة مع مجلس دبي الرياضي ويعملان معاً لتنظيم العديد من الفعاليات الدولية للدراجات الهوائية بمختلف أنواعها.

ويشارك في هذا الحدث العالمي دراجون من 40 دولة، من بينهم نخبة أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرز المشاركين البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية 6 مرات وحامل لقب النسخة الأولى من بطولة هيرو دبي حتا، والتشيكيان مارتن ستوسيك وكريستيان هاينك، والبطلة العالمية السويسرية رامونا فورشيني حاملة لقب النسخة الأولى من هيرو حتا، والليتوانية كاتازينا سوسنا، وغيرهم الكثير من الدراجين العالميين، وتقام منافسات السباق في المسارات الجبلية بمنطقة حتا المصممة على أعلى مستوى، حيث يمتد سباق المحترفين لمسافة 60 كيلومتراً وبارتفاع عن سطح الأرض يصل إلى 650 قدماً، وتمتد فئة الهواة لمسافة 30 كيلومتراً بارتفاع يصل إلى 800 قدم.

كأس العالم للكريكيت

وتعد مباريات كأس العالم للكريكيت الحدث الأبرز والمقامة باستاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت، والتي تبث منافساتها 300 قناة في أكثر من 200 دولة، وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر، حيث جذبت أنظار الجماهير في العالم، خاصة القمة بين باكستان والهند والتي حسمها المنتخب الباكستاني لمصلحته، حيث تابعها أكثر من مليار مشاهد عبر الشاشات والقنوات الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرها في الملعب أكثر من 20 ألف متفرج.

الجولف الليلي

تختتم الجمعة منافسات الدورة الـ 15 من بطولة دبي مون لايت كلاسيك للجولف، التي تعد أول بطولة جولف ليلية تقام في إطار الجولة الأوروبية للسيدات، وتستضيفها شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتشارك فيها نخبة من ألمع نجمات رياضة الجولف النسائية، من أبرزهن الشقيقتان والنجمتان التايلنديتان آريا وموريا جوتانوجارن ومواطنتهما أتايا ثيتيكول، بالإضافة إلى كاتريونا ماثيو الفائزة بكأس سوليهام، وأسطورة الجولف الشهيرة لورا ديفيز.

مؤتمر دولي

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط، الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، ويحاضر فيه المدرب الأميركي تشاد أونكين عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأميركية للسباحة والمدير الفني لفريق كويست الأميركي، وستقام على هامش المؤتمر دورة تأهيلية لمدربي السباحة للحصول على درجة المستوى الخامس في التدريب، المعتمدة من الجمعية الأميركية للسباحة، وضمن قواعد الاتحادين الأميركي والإماراتي للسباحة، ويحصل المشاركون على شهادة تدريب معتمدة بعد اجتياز الاختبار النهائي.

عمالقة الأجسام

تنطلق فعاليات «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» في نسخته الخامسة، إلى جانب «معرض دبي للنشاط والحيوية»، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، ويقام المعرضان الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، من 25 دولة من مختلف دول العالم، كما يشارك في المعرض أكثر من 600 رياضي من مختلف دول العالم، ومن بينهم مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

ويتقدم المشاركين في المعرض المصري «بيج رامي» بطل العالم في «مستر أولمبيا» للعامين 2020 و2021، وبطل العالم روني كولمان الملقب بمستر أولمبيا ثماني مرات، الذي يحمل 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، والبريطاني سيمون باندا أحد أبرز 10 مؤثرين في مجال اللياقة البدنية على مستوى العالم حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، وجون لا روزا لاعب كمال الأجسام المحترف وصاحب المركز الأول في بناء الأجسام ببطولة تورونتو برو للرجال، وكيفن ليفرون وصيف بطل العالم في مستر أولمبيا، ولاري ويلز صاحب الرقم القياسي العالمي لرفع الأثقال، ولاين نورتون، وهولي باكستر وغيرهم الكثير من الأبطال في اللياقة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال.

أحداث متنوعة

تقام بطولة جي إي سي تيك الرياضية للمؤسسات في أكاديمية جيمس الحديثة بمنطقة ند الشبا، كما يقام سباق ألتيميت للجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة البرشاء يوم الخميس، وتقام يوم الجمعة بطولة الكأس الخيري لبولو السيدات في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وبطولة اليوم الوطني التركي للتنس في نادي أثليتك كينغز للتنس بمنطقة المنارة، وتنطلق فعاليات الريشة الطائرة ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة في حي دبي للتصميم، كما تقام فعاليات رياضية مجتمعية في كلية كينت دبي بمنطقة ند الشبا، وبطولة فلاي هاي للكروسفت بنادي فلاي هاي للياقة البدنية.

وتقام يوم الجمعة بطولة جييبرز الوردية في بحيرات الحب بالقدرة في محمية المرموم، والجولة الثالثة من بطولة الكارتدروم في دبي أوت دور كارتدروم، وبطولتا ميدكلينك للكرة الطائرة وكرة السلة في مدرسة السلام بالقصيص، وبطولة اللياقة البدنية الوردية للسيدات في مدرسة ستار الدولية بمنطقة مردف، وكأس البولو من نادي دبي للبولو والفروسية بمنطقة المرابع العربية، وتحدي سبارتن ديكا فيت في أبراج سنترال بارك بمركز دبي المالي، وكأس بارس لكرة القدم في مدرسة نورد أنجليا بمنطقة البرشاء 3، وبطولة توف تو وين للريشة الطائرة في مدرسة برايت ليرنر الخاصة بمنطقة الراشدية، وسباق قوارب التنين في الواجهة البحرية أمام سوق منطقة ديرة، ومسرة المشي لمكافحة السرطان في حديقة البرشاء، وبطولة يو فو لاي للريشة الطائرة بمنطقة ورسان.

ويقام يوم السبت 30 أكتوبر، المسيرة الوردية لمكافحة السرطان في جزيرة نخلة جميرا من أمام فندق دبليو، وتقام الجولة التأهيلية من سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وفعالية اليوغا للسيدات في أوت دور بروميناند في شارع الشيخ زايد، وسباق الطريق الصحراوي للجري في استاد ذا سفنز، وسباق الهالوين للجري في دبي فستيفال سيتي.

ألعاب السيدات على الموعد

تنطلق منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات اليوم، حيث تقام بطولة البولينج في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، تليها بطولة الريشة الطائرة التي تقام في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر، وتقام بطولة «الكروسفت» يوم الجمعة المقبل في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا، ويقام سباق الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 2 نوفمبر في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، كما يقام سباق الجري يوم الأربعاء 3 نوفمبر في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، فيما تقام بطولة البادل تنس التي تعد ضيفاً جديداً على الدورة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2021، وتقام منافساتها في بادل بوينت في منطقة القوز.