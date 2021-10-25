«العميد» يعبر «الفارس» إلى ربع نهائي كأس الرابطة

معتصم عبدالله (دبي)

حجز النصر مقعده في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، بتعادله السلبي أمام ضيفه الظفرة على ستاد آل مكتوم في إياب الدور الأول، مستفيداً من أفضليته بالفوز ذهاباً على ملعب الظفرة 3-1.

وينتظر «العميد» وصيف النسخة الماضية وحامل لقب موسم 2019- 2020، في ربع النهائي المتأهل من مباراة الوحدة وخورفكان المؤجلة حتى 7 نوفمبر المقبل، علماً بأن «العنابي» خسر الذهاب أمام «النسور» 2-3.

في المقابل، يخوض الظفرة الظفرة دور الترضية المقررة بنظام الدوري من دور واحد بحيث يلعب كل فريق من غير المتأهلين إلى ربع النهائي مع منافسيه لتحديد المراكز من «التاسع» وحتى «الرابع عشر» والمقررة أيام 12 و26 نوفمبر 2021، 4 و9 ديسمبر 2021، و23 يناير 2022.