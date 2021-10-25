«البركان» ينفجر في وجه «الملك» بـ«ريمونتادا»!

علي معالي (الشارقة)

استطاع عجمان أن يصعد إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين على حساب الشارقة، بعد «ريمونتادا» رائعة، حيث تأخر «البرتقالي» بـ 3 أهداف، ليقلب النتيجة إلى تعادل 3- 3 في 10 دقائق، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2، ليصبح إجمالي المباراتين 5- 5، وهو ما جعل «البركان» يتأهل إلى ربع النهائي، بينما يلعب «الملك» على المراكز من 9 حتى 14.

تقدم الشارقة بثلاثية نظيفة عن طريق مالانجو «هدفين» وشوكوروف «هدف»، وفي الدقيقة 80 انفجر «البركان»، ليحرز ثلاثية جميلة عن طريق تراولي وعبدالله صالح وبلال يوسف، لتزداد جراح «الملك»، ويصبح عجمان عقبة كبيرة للشارقة، سواء في الدوري أو في كأس المحترفين في الموسم الحالي.

دخل الشارقة المباراة سريعاً بهدف مالانجو في الدقيقة 3، وغاب عن تشكيلة بداية المباراة البرازيلي دوارتي، في حين عاد كايو لوكاس وخليل خميس وميلوني، في الوقت الذي غاب عن عجمان نجمه ميرال.

وكان الهدف المبكر بمثابة فتح الخطوط في الفريقين، حيث سعى «الملك» إلى تأكيد فوزه من خلال عدة فرص، ورد «البرتقالي» بكرات خطيرة في النصف ساعة الأولى من اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني حدثت تغييرات في تشكيلة الفريقين، وفي الدقيقة 57 أضاف مالانجو هدفه الثاني من كرة سددها دوارتي لترتد للمهاجم الكونغولي وضعها في شباك «البرتقالي»، ولم تمض سوى 3 دقائق حتى أحرز شوكوروف هدفاً برأسه ليؤكد الملك سيطرته الكاملة على المباراة.

وفي الوقت الذي اطمأن فيه الشارقة الانتصار صنعت تغييرات عجمان الفارق في آخر 10 دقائق، حيث قلب المباراة رأساً على عقب لمصلحتهم ليسجل تراولي هدف فريقه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 80 ويضيف عبدالله صالح الهدف الثاني في الدقيقة 83، ويحرز بلال يوسف الهدف الثالث الذي قضى على «الملك» قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة