«الانضباط» تعاقب الحمادي بالإيقاف والغرامة





دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

كما قررت بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة الوحدة والإمارات في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، إيقاف عمار معاذ مدرب حراس نادي الوحدة مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة، وعاقبت نادي عجمان بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بتأخره في إدخال فحوصات اللاعبين والإداريين على النظام الإلكتروني في الوقت المحدد لذلك.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي دبا الحصن لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتأخر إدخاله الفحوصات الخاصة بثلاثة لاعبين على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري كرة الصالات.

واعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي جلف أف سي أمام نادي شباب الأهلي دبي في دوري الشباب تحت 21 عاماً، بخسارة جلف أف سي للمباراة بنتيجة 6 – 0، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة، وفرضت على النادي ذاته غرامة مالية قدرها 500 درهم, لتأخر نزول فريقه لمدة ثماني دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

وعاقبت طارق سعيد عبده مدرب فريق نادي الوحدة بعقوبة لفت النظر وتغريمه مبلغاً وقدره ألف درهم، للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، ووجهت اللجنة عقوبتين بالإنذار ولفت النظر لنادي عجمان، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقات دوري الناشئين تحت 16 عاماً، ودوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، ودوري الأشبال تحت 13 عاماً (أ).

واعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي دبا الحصن أمام نادي مسافي في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ج) ، بخسارة دبا الحصن للمباراة بنتيجة ( 6 – 0 ) لتناقص عدد لاعبيه 6 لاعبين أثناء سير المباراة، وعاقبت النادي ذاته بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتأخره في إدخال نتيجة فحص مشرف الفريق بعد الوقت المحدد، كما عاقبت ناديي مسافي والنصر لنفس المخالفة، بينما وجهت عقوبة الإنذار لنادي دبا الحصن لمخالفته تعاميم تنظيم بروتوكول العمليات لمسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2021/2022، بإدخاله فحوصات لعدد 8 لاعبين فقط بدلاً من 9 لاعبين.