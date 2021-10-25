3 ذهبيات إماراتية جديدة في «السباحة العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل البطل الإماراتي يوسف المطروشي حصد الميداليات الملونة ونجح في إضافة الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي بعدما فاز بسباق 200 متر حرة فئة 16-18 سنة، كما فازت سباحة المنتخب الوطني سارة عكاشة بأول ذهبية عربية لبنات الإمارات بالفوز بذهبية 200 متر حرة فئة 16-18 سنة.

وتستمر البطولة العربية حتى مساء غدٍ «الأربعاء»، ويتنافس فيها 174 سباحاً وسباحة من 17 دولة عربية، وحضر حفل الافتتاح الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، والذي أشاد بالبطولة العربية وبالكم الكبير من الدول العربية المشاركة في أول تجمع بعد الانتهاء من جائحة كورونا، وأبدى المسلم سعادته بتنظيم البطولة على أرض أبوظبي التي ستستضيف بطولة العالم في ديسمبر المقبل وبالإمكانيات المسخرة لنجاح البطولة.

ومن جانبه أبدى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إعجابه بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة في أول يوم وبتواجد السباح البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي، والذي بالتأكيد هو أنموذج ناجح للرياضي العربي وتواجده في البطولة سيعطي الدافع للسباحين للمنافسة وتحقيق طموحهم.

وقال: «أبوظبي اليوم تستضيف 17 دولة في منافسات البطولة العربية للسباحة وهي خير إعداد لمهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية التي ستقام في ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن سلسلة كبيرة من البطولات سوف تشهدها العاصمة أبوظبي قريبا».

وفي منافسات السباحة نجح البطل الإماراتي يوسف المطروشي في إحراز الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة بعدما حقق ذهبية 200 متر حرة فئة 16-18 عاماً بعدما حقق زمن 1:49:80 دقيقة، كما حققت سارة عكاشة في تحقيق زمن 2:09:14 والفوز بذهبية السباق، كما نجحت الإمارات في الفوز بذهبية سباق التتابع 4 في 50 متراً متنوع ليصل عدد الميداليات الإجمالي إلى 6 ميداليات إماراتية.