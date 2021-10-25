لوك شو: بمقدورنا أن نكون أفضل





لندن (د ب أ)

انتقد لوك شو ظهير أيسر فريق مانشستر يونايتد، أداء فريقه خلال الهزيمة المذلة على يد ضيفه ليفربول بخمسة أهداف دون رد أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر الهزيمة بأنها "اليوم الأحلك" خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أولد ترافورد، معترفاً بأنهم وصلوا إلى الحضيض.

وقال شو اليوم الاثنين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: لم يكن الأداء جيداً بشكل كاف، أعرف بالطبع أن هذه اللعبة جماعية، لكني أعتقد أنه على المستوى الفردي ينبغي أن نتحمل مسؤولية الأداء نسبياً.

وأضاف: أقول أن الأداء لم يكن جيداً بشكل كاف وأتحدث نيابة عن نفسي وليس عن الفريق، أنا مسؤول عن أدائي وهو لم يكن جيداً بشكل كاف.

وأوضح: مثلما قلت لست هنا للحديث عن الفريق، ندرك أن بمقدورنا أن نكون أفضل ولكن بالنسبة لي ينبغي علي أن أكون أفضل مما كنت عليه، لهذا جئت إلى هنا الآن، لم أختبئ، أتحدث إليكم، وأقول لكم كيف جرت الأمور، علينا أن نواجه ما حدث.