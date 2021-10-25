برعاية خالد بن محمد بن زايد.. بطولة العالم للجو جيتسو تنطلق 3 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تنطلق بطولة العالم للجو جيتسو خلال الفترة من 3 حتى 11 نوفمبر المقبل في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأكد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن دعم سمو الشيخ خالد للرياضة والرياضيين يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء وبنات الإمارات على تحقيق التفوق والريادة في مختلف المنافسات الرياضية الإقليمية والعالمية، وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات ضمن خريطة الجو جيتسو العالمية.

وأضاف: تواجد القيادة الرشيدة خلف اللاعبين يشكل أكبر حافز لهم لتقديم أداء يليق باسم دولة الإمارات، فأبناؤنا يمتلكون الشجاعة والإرادة والتصميم للصمود ومجاراة أبرز لاعبي العالم على البساط، إلا أن دعم القيادة وكلماتها الملهمة تمثل أكثر العوامل أهمية وفاعلية في إحداث التفوق المنشود.

وتستعد المواهب الإماراتية حالياً خلال البطولات والمعسكرات التي ينظمها لهم اتحاد الجو جيتسو لمتابعة مسيرة النجاحات في حصد الميداليات والألقاب بهدف تعزيز فرص التأهل إلى الألعاب العالمية 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 61 لاعباً ضمن فئة الرجال، بما في ذلك 14 لاعباً ضمن فئة الكبار و13 لاعباً ضمن فئة الشباب تحت 21 عاماً، و16 لاعباً ضمن فئة تحت 18 عاماً، و18 لاعباً في فئة تحت 16 عاماً. ولا تقل مشاركة السيدات أهمية عن نظرائهن الرجال، حيث تشارك 60 لاعبةً من المنتخب الوطني ضمن فئة السيدات، بما في ذلك 14 لاعبة ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، و14 لاعبة ضمن فئة الشابات تحت 21 عاماً، و16 لاعبةً ضمن فئة تحت 18 عاماً، و16 لاعبةً ضمن فئة تحت 16 عاماً.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني المشاركون في البطولة دوافع كبيرة لتحقيق الانتصار والتألق استمدوها من قوة الأداء وجودة النتائج في النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي أقيمت في أبوظبي في سبتمبر الماضي، بعد فوزهم بأكبر عدد من الميداليات بين المنتخبات المشاركة بإجمالي 18 ميدالية، تشمل أربع ذهبيات وأربع فضيات وعشر برونزيات.

وحول الزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد إلى تدريبات المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في البطولات القادمة، قال سعادة الهاشمي أن هذه الزيارة الغالية خير دليل على أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب التطور الذي يشهده مشروع الإمارات العالمي للجو جيتسو، كما تحمل دلالات وتأكيدات على رؤية القيادة بخصوص توفير جميع مقومات تدعيم مسيرة المواهب الوطنية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الجوجيتسو لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على المجتمع.

وتابع سعادته أن المتابعة الحثيثة لسموه لدور الاتحاد وحرصه على التواجد بين اللاعبين، تسهم في ترسيخ جهودنا في تحويل الرؤية إلى حقيقة على صعيد ترسيخ موقع أبوظبي كموطن للجو جيتسو، وتعزز لدينا الشعور بالمسؤولية لتوفير بيئة أنموذجية تسهم في إعداد جيل من الأبطال، كما تمثل حافزاً ومصدر إلهام كبير للاعبين واللاعبات لتشريف الدولة وتمثيلها بأفضل صورة والوقوف على منصات التتويج في أكبر البطولات.

وتوفر النسخة المقبلة من بطولة العالم للجو جيتسو، منصة مثالية للاعبي الإمارات لمساعدتهم على متابعة تطوير مهاراتهم من خلال مواجهة أفضل المدارس العالمية في اللعبة؛ كما تمنحهم الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الألعاب العالمية 2022 في الولايات المتحدة.