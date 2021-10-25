تراجع فيدرر ودفعة رود أبرز ملامح «عالمي التنس»





باريس (أ ف ب)

تابع نجم التنس السويسري الأسطوري روجيه فيدرر، تراجعه في التصنيف العالمي لمحترفي اللعبة، في حين واصلت الإستونية أنيت كونتافيت صعودها وأصبحت رابعة عشرة بعد تتويجها بلقب دورة موسكو الدولية.

فبعدما خرج من نادي العشرة الأوائل الأسبوع الماضي، تراجع فيدرر الذي يتعافى من عملية جراحية في ركبته، أربعة مراكز وأصبح الـ15. وعاد فيدرر إلى الملاعب في الربيع الماضي بعد غياب عن عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19" وعمليات جراحية في الركبة.

لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين بينها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنهى موسمه بعد البطولة الإنجليزية بسبب ألم في ركبته.

وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي، حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام. ودخل فيدرر الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الصيف، قائمة العشرة الأوائل في 20 مايو 2002، ولم يخرج منها إلا لبضعة أسابيع بين يوليو وأكتوبر 2002 ومن نوفمبر 2016 إلى يناير 2017، عندما أوقف موسم 2016 اعتباراً من يوليو لعلاج ركبته.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييراً واحداً فقط، حيث صعد النرويجي كاسبر رود إلى المركز الثامن على حساب النمساوي دومينيك تيم الغائب بدوره عن الملاعب بسبب الإصابة.

وارتقى الإيطالي يانيك سينر مرتبتين وصار حادياً عشر في أفضل مركز في مسيرته الاحترافية، وذلك عقب تتويجه بلقب دورة أنفير البلجيكية على حساب الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 6-2 و6-2.

ودخل الروسي أصلان كاراتسيف نادي العشرين الأوائل وأصبح تاسعاً عشر، بعد تتويجه بلقب دورة موسكو، بفوزه على الكرواتي العملاق مارين تشيليتش 6-2 و6-4.

ولدى السيدات، ارتقت كونتافيت ستة مراكز وباتت في المركز الرابع عشر، بعد تتويجها بلقب دورة موسكو الدولية على حساب الروسية إكاترينا ألكسندروفا 4-6 و6-4 و7-5.

وعادلت الإستونية التي توجت باللقب الثالث في خمس مباريات نهائية هذا العام بعد كليفلاند الأميركية وأوسترافا التشيكية والرابع في مسيرتها، أفضل مركز في مشوارها الاحترافي.

ولم يطرأ أي تعديل على المركز العشرة الأولى حيث استمر الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11430 نقطة، وتبعه الروسي دانييل مدفيديف «9630»، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس «7930»، وبعده الألماني ألكسندر زفيريف «6680»، فالإسباني رافايل نادال «5635»، وحل الروسي أندري روبليف سادساً برصيد 5560 نقطة، ومن خلفه الإيطالي ماتيو بيريتيني «4858»، من خلفه النرويجي كاسبر رود 3615 «+1»، ثم النمساوي دومينيك تيم 3405 (-1) وأخيراً البولندي هوبرت هوركاش برصيد 3378 نقطة.

وضم تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9076 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 6750

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5320

4- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا

4708 5- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 4425

6- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4096

7 - اليونانية ماريا ساكّاري 4005

8- التونسية انس جابر 3455

9 - السويسرية بيليندا بنتشيتش 3365

10- الياباني ناومي أوساكا 3326