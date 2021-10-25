بيولي عن غياب الكرة الجميلة عن ميلان؟ الانتصارات أهم

ميلان (رويترز)

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، إن من المبكر جداً لأوانه الحديث عن الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، داعياً فريقه إلى تحقيق المزيد من الانتصارات حتى لو على حساب كرة القدم الجميلة.

ويتألق فريق المدرب بيولي حتى الآن هذا الموسم، حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة في آخر تسع مباريات في الدوري، بعد انتصاره 4-2 على مضيفه بولونيا مطلع الأسبوع.

ولم يكن الأداء في المباراة الأخيرة جميلاً، حيث احتاج ميلان لهدفين متأخرين ليهزم بولونيا الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، لكن بيولي يرى أن فريقه يحتاج لمزيد من الانتصارات للفوز باللقب.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تورينو يوم الثلاثاء: من المبكر جداً لأوانه الحديث عن الفوز بلقب الدوري. مرت تسع مباريات فقط. "الخطوة التالية التي يحتاجها الفريق اللعب بكل قوة. في الموسم الماضي افتقرنا لثبات المستوى، حيث خسرنا الكثير من النقاط بعد تراجع الأداء. "الفرق الناجحة تحقق الانتصارات حتى عندما تكون بعيدة عن مستواها. هذه هي الخطوة التي نحتاجها".