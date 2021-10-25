كاراجر: لا مقارنة بين سولشاير و«الثلاثي الأبرز»!

ليفربول (رويترز)

قال جيمي كاراجر مدافع ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق والمحلل في «سكاي سبورتس»: إن مانشستر يونايتد يحتاج إلى مدرب أفضل، ولا يمكن مقارنة مدربه أولي جونار سولشاير بالثلاثي يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

وتجرع يونايتد هزيمة مذلة بخماسية دون رد أمام ليفربول في أولد ترافورد يوم الأحد، بينها ثلاثية للمهاجم المصري محمد صلاح، ليتراجع للمركز السابع، ويمدد سجله الخالي من الانتصارات في الدوري إلى أربع مباريات.

وأضاف كاراجر: «أعتقد أن أولي قام بعمل جيد لكن عند مقارنته بكلوب وتوخيل وبيب، فإن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل، لا أميل إلى المطالبة بإقالة أحد المدربين، لكنني لن أظلم أحداً إذا قلت إن فريد ليس جيداً بما يكفي أو أن سكوت مكتوميناي ليس جيداً بما يكفي، لن أشعر بمشكلة إذا قلت إن سولشاير ليس جيداً بما يكفي».

وحقق يونايتد نقطة واحدة فقط من آخر 12 نقطة ممكنة، وبات يبتعد بثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر بعد مرور تسع مباريات فقط من الموسم.

ومنذ الفترة الذهبية تحت قيادة أليكس فيرجسون التي حقق خلالها يونايتد 13 لقباً للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت في 2013 لم يقترب يونايتد من الفوز بالدوري، وعانى ديفيد مويز ولويس فان جال وجوزيه مورينيو جميعاً لإعادة الفريق للقمة. وقال سولشاير يوم الأحد إنه لن يستسلم وسيقاتل للحفاظ على منصبه.