5 مقاتلين مع عودة نزالات «يو أف سي» إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعود منافسات UFC إلى أبوظبي يوم السبت المقبل، مع إقامة الحدث المرتقب لبطاقة UFC 267، وتتجه الأنظار إلى يان بلاهوفيتش وجلوفر تيكسيرا، اللذين يتصدران عناوين الحدث ويستعدان لخوض المنافسة على لقب الوزن الخفيف الثقيل، بينما يخوض بيتر يان وكوري ساندهاجن نزالاً من أجل إحراز اللقب المؤقت في فئة وزن البانتام.

وتتضمن البطاقة الرئيسية أيضاً إقامة عدد من النزالات المرتقبة مثل: إسلام ماخاتشيف ضد دان هوكر، وألكسندر فولكوف ضد مارسين تيبورا، ولي جينجليانغ ضد حمزة شيماييف، ومحمد أنكالايف ضد فولكان أوزديمير.

ولكن من هم المقاتلون الذين يجب أن تراقبهم ضمن النزالات خلال هذه الأمسية؟ نستعرض هنا خمسة أسماء يجب التركيز عليها.

جلوفر تيكسيرا

نظراً لتواجده ضمن الحدث الرئيسي، فإن ترقب مشاركة جلوفر تيكسيرا تعتبر من الأمور الواضحة بعض الشيء، لكن الطريقة التي تمكن من خلالها إيجاد طريقه للوصول إلى مباراة اللقب ضمن منافسة مع بلاهوفيتش ليست شيئاً عادياً.

كان البرازيلي البالغ من العمر 41 سنة (32-7) حاضراً في نزالات UFC منذ أكثر من تسع سنوات، وخاض 20 معركة أثناء مشاركته في المنظمة، ونافس من أجل إحراز لقب الوزن الخفيف في عام 2014.

والآن، وبعد مرور سبع سنوات، وسلسلة من التقلبات، فإنه يعود إلى التحدي من جديد بعد إحراز سلسلة انتصارات قوية من خمس نزالات منذ عام 2019، ومن ضمنها انتصاراته الأخيرة على أنتوني سميث وتياجو سانتوس.

ومع إحراز سبع انتصارات، فإن تيكسيرا قادر دوماً على الإمتاع، ويتطلع إلى إنهاء عهد بلاهوفيتش، الذي يمتلك ذكريات جميلة في أبوظبي بعد فوزه باللقب فيها خلال سبتمبر من العام الماضي.

إسلام ماخاتشيف

يأتي ماخاتشيف من المكان نفسه الذي جاء منه حبيب نور محمدوف، حيث يعد إسلام ماخاتشيف أحد أكبر آمال داغستان لتقديم مقاتل يسير على خطى حبيب الحائز على اللقب.

ومع إحراز سلسلة انتصارات متتالية تتضمن ثمانية نزالات، وسجل إجمالي 20-1، فإن المقاتل البالغ من العمر 30 عاماً يحتل المرتبة الخامسة في فئة الوزن الخفيف. وبعدما سبق له الفوز في أبوظبي ضمن حدث UFC 242، فمن المتوقع أن يحظى ماخاتشيف بدعم كبير عندما يواجه دان هوكر الذي يحتل المرتبة السادسة، فيما سيكون أكبر اختبار له حتى الآن.

سيكون النزال أرضياً بامتياز، ومدعوماً بضربات قوية تجعل ماخاتشيف خطراً على أي منافس، كما أن الفوز على هوكر سيقربه خطوة تالية ضمن فئته.

حمزة شيماييف

حقق حمزة شيماييف تطوراً هائلاً في مشهد UFC خلال عام 2020، حيث فاز بثلاثة نزالات خلال أكثر من شهرين بقليل - وهو شيء لم يسمع به على الإطلاق في بطولات القتال المختلط في العصر الحديث.

ثلاث معارك، وثلاثة انتصارات، إلى جانب إحراز صاحب أفضل أداء خلال الأمسية في جميع المناسبات، جعلت من المقاتل في الوزن المتوسط ​​والوزن خفيف الوسط محط الأنظار، ولم يقتصر الأمر على الفوز في المعارك الثلاث، بل قام أيضاً بالتبديل بين فئات الوزن لتحقيق ذلك.

ساهم ذلك في إطلاق اسمه واحتلاله مكانة مرموقة في عالم القتال المختلط، ولكنه ابتعد منذ سبتمبر من العام الماضي، ليعود الآن إلى ساحة النزال في أبوظبي.

أدى المرض إلى إلغاء معركة رفيعة المستوى مع ليون إدواردز، لكن اللاعب الروسي المولد البالغ من العمر 27 سنة، والذي يمثل السويد، سيعود في نهاية الأسبوع المقبل ويتطلع إلى تقديم ظهور مميز.

أماندا ريباس

نالت البرازيلية أماندا ريباس الإعجاب خلال زيارتيها السابقتين إلى أبوظبي. شهدت أول زيارة لها إحراز فوز كبير على بايج فانزانت، حيث تمكنت من إيقاف المنافسة الأميركية بعد ما يزيد على دقيقتين بقليل من الجولة الأولى. انتهت زيارتها الثانية بهزيمة أمام مارينا رودريجيز، ولكن الآن بعد 10 أشهر من الخروج من ساحة النزال، أصبحت الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً جاهزة للعودة من أجل إحراز الفوز وتحسين سجلها الحالي 10-2.

ليرون ميرفي

سيكون الجمهور في أبوظبي حافلاً بالمشجعين البريطانيين، مع مشاركة ليرون ميرفي، البالغ من العمر 30 والذي سيسعى لإسعاد مواطنيه.

كانت جميع النزالات التي خاضها ميرفي القادم من مدينة مانشستر ضمن فعاليات UFC في أبوظبي. ولا يزال ميرفي صادماً دون هزيمة ضمن مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة، حيث سجل رقماً قياسياً 10-0-1، وكانت نتيجة التعادل الوحيدة التي تعرض لها في مواجهة زبيرا توخوجوف في أول ظهور له في بطولة القتال النهائي في سبتمبر 2019.

ومنذ ذلك الحين، واصل تحقيق انتصارات على ريكاردو راموس بالضربة الفنية القاضية، محققاً أفضل أداء خلال الأمسية، وعلى دوجلاس سيلفا دي أندرادي «بقرار جماعي»، كما يتطلع لبلوغ الانتصار الثالث على التوالي ضد ماكوان أميرخاني الفنلندي، ومواصلة النتائج المميزة في فئة وزن الريشة.

يقام الحدث يوم السبت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أبوظبي، حيث تبدأ البطاقة الرئيسية عند الساعة 10 مساءً.

تنطلق المباراة التمهيدية الأولى في الساعة 6:30 مساءً، ويتصدر الحدث بطل الوزن الخفيف يان بلاهوفيتش الذي يضع لقبه على المحك ضد جلوفر تيكسيرا.

ومن ناحية أخرى، يتواجه بيتر يان مع كوري ساندهاجن في مباراة مرتقبة ضمن الوزن الثقيل، فيما يعود حمزة شيماييف، الذي طال انتظاره لمواجهة لي جينجليانج. يعرض حدث UFCâ 267 على الهواء مباشرة، عبر قنوات العرض في جميع أنحاء العالم. أما في الإمارات، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبث عرض UFC على قناة أبوظبي الرياضية، وعلى UFC Arabia، أول خدمة اشتراك بالبث المباشر باللغة العربية من UFC في المنطقة.