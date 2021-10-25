جريجوري يخلف تين كات في الوحدة بـ«سيناريو مكرر»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعلن نادي الوحدة، إنهاء تعاقده مع مدربه الهولندي تين كات «بالتراضي»، وذلك خلال بيان مقتضب عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعلمت «الاتحاد» أن الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب فريق الوحدة تحت 21 عاماً، سيخلف تين كات في قيادة تدريب «العنابي»، في سيناريو مكرر لما حدث في الموسم الماضي عندما تمت إقالة الصربي فوك رازوفيتش، وقاد الوحدة مؤقتاً أمام الظفرة ثم الجزيرة وفاز بالمباراتين قبل أن يسلم الراية إلى الهولندي تين كات.

ومن المفارقات أن أول مباراة أن المدرب الفرنسي سذشن بدايته للمرة الثانية مع «العنابي» أمام الظفرة بالذات الذي يلتقيه الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبإقالة تين كات يكون ثالث ضحايا «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي بعد السوري محمد قويض (الظفرة)، الوطني عبد العزيز العنبري (الشارقة)، وهي المرة الثانية التي ينهي فيها «العنابي» ارتباطه مع المدرب الهولندي (66 عاماً) بعد الأولى في مايو 2019 بنهاية الموسم الرياضي 2018-2019.

وقاد تين كات المدرب المساعد السابق لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، فريق الجزيرة في الفترة من 2016- 2018 وتوج معه بلقب الدوري، قبل أن يقود الوحدة في المرة الأولى بداية من ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2019، ليعود مجدداً لتدريب «العنابي» للمرة الثانية في 13 مارس 2021 قبل قرار إقالته الجديد.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 11 نقطة بنهاية الجولة السابعة بعدما فاز في مباراتين فقط مقابل التعادل في 5 مواجهات أخرى.